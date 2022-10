Còn 4,4 triệu lao động chịu ảnh hưởng của Covid-19

Lao động mất việc, nghỉ giãn việc trong quý III còn 4,4 triệu, giảm hơn một nửa so với quý trước, thấp nhất từ khi đại dịch xuất hiện năm 2020.

Thông tin về tình hình việc làm ngày 6/10, lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết, thị trường tiếp tục khởi sắc, đời sống lao động trở lại trạng thái bình thường mới, thể hiện trên nhiều chỉ số. Lực lượng lao động và thu nhập bình quân tăng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm so với quý trước lẫn cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tăng hơn 200.000 người so với trước, đạt 51,9 triệu. Tỷ lệ thất nghiệp kéo giảm còn 2,28%, tương ứng gần 1,06 triệu người. Đây là con số thấp nhất sau hai năm chịu tác động của đại dịch.

Quý III, thu nhập bình quân lao động cả nước đạt 6,7 triệu đồng, tăng 30% (khoảng 1,6 triệu) so với cùng kỳ năm 2021 (gần 5,2 triệu do đợt dịch thứ tư kéo dài). Lao động công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng thu nhập bình quân cao nhất trong ba khu vực kinh tế, gần 40% và đạt 7,7 triệu đồng; tiếp đến là ngành dịch vụ tăng hơn 29%, đạt 8 triệu và lao động nông lâm ngư thủy sản đạt 3,9 triệu đồng (tăng 16,6%).

Công nhân xưởng may mặc tại TP HCM hối hả làm đơn hàng sau đợt dịch thứ tư, tháng 10/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Các ngành kinh tế đang lần lượt hồi phục, song vẫn gặp nhiều thách thức do thế giới biến động, sức ép lạm phát tăng cao. Tổng cục Thống kê khuyến nghị tiếp tục phương châm "sống chung an toàn với dịch" để chủ động ứng phó với biến chủng mới của Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Đồng thời, các chính sách an sinh phải thực hiện hiệu quả, kết nối cung cầu lao động, cải thiện nguồn nhân lực để tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài.

Cùng kỳ năm ngoái, khoảng 1,3 triệu người đã rời thành phố về quê tránh dịch (tháng 7-9/2021). Số liệu chưa tính đến dòng người về quê từ đầu tháng 10, khi TP HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng Chỉ thị 16. Trong số trở về, khoảng 34% đang có việc làm; 38% mất việc, không tìm được việc làm do cách ly, giãn cách và số còn lại không có nhu cầu làm việc do e ngại dịch bệnh.

Hồng Chiêu