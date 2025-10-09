Colombia chỉ trích Mỹ hạ sát công dân trên 'xuồng ma túy'

Tổng thống Petro cho biết xuồng nghi chở ma túy gần nhất bị Mỹ tấn công ở Caribe chở các công dân Colombia, kêu gọi dư luận thế giới lên tiếng.

"Một mặt trận mới trong xung đột đã mở ra, đó là Caribe. Các dấu hiệu cho thấy xuồng gần nhất bị tập kích là của Colombia và có công dân chúng tôi trên đó", Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 8/10 viết trên mạng xã hội X, đồng thời kêu gọi gia đình những người chết lên tiếng.

Phát biểu được ông Petro đưa ra khi phản hồi về bài đăng của thượng nghị sĩ Mỹ Adam Schiff, người tuyên bố sẽ bỏ phiếu để ngăn quân đội tiếp tục tập kích phương tiện trên biển Caribe.

"Quốc hội không trao quyền cho Tổng thống thực hiện những cuộc tập kích như vậy. Đó là hành động bất hợp pháp và có nguy cơ kéo Mỹ vào một cuộc chiến khác", ông Schiff viết, đề cập đến các cuộc tấn công xuồng cao tốc trên biển Caribe mà Mỹ cho là đang vận chuyển ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: AFP

"Đây không phải cuộc chiến chống buôn lậu, mà là cuộc chiến vì dầu mỏ và thế giới cần phải ngăn chặn. Hành động gây hấn này là nhằm vào toàn bộ Mỹ Latin và Caribe", Tổng thống Petro cho hay.

Nhà Trắng sau đó bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Colombia. "Mỹ muốn Tổng thống Petro công khai rút lại tuyên bố vô căn cứ và đáng trách của mình, để chúng tôi có thể quay lại đối thoại một cách hiệu quả nhằm xây dựng tương lai vững mạnh, thịnh vượng cho người dân Mỹ và Colombia", một quan chức Nhà Trắng nói với hãng thông tấn Reuters.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Phản hồi trước tuyên bố của Tổng thống Petro, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello cáo buộc Mỹ đang viện cớ chặn ma túy từ Venezuela để áp đặt án tử hình với bất kỳ ai "mà họ tin có thể hạ sát được".

Tổng thống Colombia không đề cập cụ thể thời điểm diễn ra vụ tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 3/10 cho biết đã ra lệnh tập kích "xuồng ma túy" ở ngoài khơi Venezuela khiến 4 người chết, song không nêu những người này là ai hay thuộc tổ chức nào.

Mỹ không kích thêm một 'xuồng chở ma túy' Venezuela Khoảnh khắc Mỹ tập kích xuồng nghi chở ma túy ngoài khơi Venezuela ngày 3/10. Video: Bộ Quốc phòng Mỹ

Đây là vụ tấn công thứ 4 của Mỹ nhằm vào phương tiện được cho là chở ma túy gần Venezuela, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng kể từ khi Washington bắt đầu chiến dịch chống ma túy ở khu vực lên 21, theo Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/10 nói nước này đã tập kích thêm một "xuồng ma túy" ngoài khơi Venezuela vào "đêm hôm trước", song Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin.

Mỹ đã triển khai nhiều khí tài, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35B, nhiều tàu chiến và một tàu ngầm hạt nhân đến biển Caribe để phục vụ chiến dịch chống ma túy, điều khiến căng thẳng giữa Washington và Caracas gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino gọi động thái của Mỹ là "mối đe dọa nghiêm trọng", thêm rằng Tổng thống Nicolas Maduro đã kêu gọi tiến hành "phản công". Nước này ngày 8/10 cũng tổ chức các cuộc diễn tập mới ở hai bang ven biển La Guaira và Carabobo.

Phạm Giang (Theo Reuters, AP)