Tài xế xe tải 'rủ nhau' thi tiếng còi

Tôi là tài xế xe tải lớn, nhiều lần đi trên đường, xe tôi không gặp vấn đề gì, nhưng xe kế bên bấm còi thúc liên tục.

Ban đầu tôi nghĩ họ bấm vì xe mình, ai ngờ hóa ra họ chỉ bấm để "gọi" mình bấm lại cho vui. Có khi tài xế ngoài bốn mươi tuổi mà ý thức lại kém như vậy.

Dọc nhiều tuyến đường, còi bị dùng vô tội vạ, có hoặc không có nguy hiểm cũng bấm. Nhiều vụ lấn làn, vượt ẩu gây tai nạn cũng xuất phát từ việc bấm còi. Những ngày qua, tiếng còi thực sự trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường, nhất là trên các tuyến quốc lộ 14, 20, 22, 51...

Ví dụ, nhiều người đi trên quốc lộ 14 vốn đi rất đúng, không gây cản trở, nhưng tài xế vẫn bấm còi liên tục. Có trường hợp, tiếng còi, cả gián tiếp lẫn trực tiếp làm người đi xe máy giật mình, loạng choạng, thậm chí ngã.

Tôi cũng là tài xế xe tải lớn, đi đủ các cung đường, nhưng rất ít khi dùng còi. Tôi chỉ dùng còi điện và bấm nhẹ khi thật sự cần, đủ để người khác nghe và chủ động tránh.

Còi, kèn hiện nay, các tài xế không chỉ dùng để gắn trên xe và bấm báo hiệu khi cần thiết, mà còn dùng để "khè", "khoe" nhau giữa đường. Khi một xe bấm thì các xe khác cũng bấm theo, giống như gà gáy rủ nhau, chim khoe tiếng hót. Thậm chí có người còn độ còi theo điệu nhạc.

Từng chứng kiến những vụ tai nạn chết người vì còi to làm người khác giật mình, lạc tay lái, tôi thấy rất xót xa. Cũng như nhiều lần, tôi thấy xe tải, xe khách ép còi khi lướt qua người đi đường, khiến tôi đi ngay sau cũng thấy rùng mình. Họ bấm còi, chèn ép xe máy chỉ để mình đi nhanh hơn, bất chấp nguy hiểm cho người khác.

Trong khi đó, nhìn sang Lào, ý thức người dân khi tham gia giao thông lại rất văn minh, đầy tình người.

Tôi viết những dòng này mong rằng các tài xế hãy thể hiện ý thức văn minh, biết nghĩ cho người khác. Đừng vì đi nhanh hơn vài phút hay kiếm thêm vài đồng mà đánh đổi sự an toàn, hạnh phúc của gia đình người khác. Hãy tự hỏi: nếu chính mình đang chở vợ con, cha mẹ trên đường, mà bị người khác bấm còi to, chèn ép như vậy, liệu mình có chịu nổi không?

Đã đến lúc ngành chức năng cần vào cuộc mạnh tay dẹp tình trạng còi hơi, để người tham gia giao thông được yên ổn phần nào.

Hoang Duong