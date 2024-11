Coca-Cola đang đối mặt làn sóng phản đối trên mạng xã hội vì video quảng cáo Giáng sinh "vô hồn, thiếu tính sáng tạo" do dùng AI.

Video đăng trên các kênh truyền thông của Coca-Cola từ 18/11 mô tả những chiếc xe tải lớn màu đỏ chạy qua những con phố phủ đầy tuyết. Video có tên The Holiday Magic is coming, nhằm gợi nhớ quảng cáo Holidays Are Coming năm 1995 vốn có hình ảnh tương tự, nhưng diễn viên và xe tải thật.

Coca-Cola bị phản ứng vì quảng cáo tạo bằng AI Quảng cáo Coca-Cola do AI tạo ra. Video: YouTube/Coca-Cola

Forbes cho biết video được tạo bởi ba studio AI gồm Secret Level, Silverside AI và Wild Card bằng cách sử dụng bốn mô hình khác nhau. Trên X, Chris Barber, nhà phát triển của Silverside AI, nói mỗi studio dựng một phiên bản khác nhau và bản lan truyền trên không do công ty ông thực hiện.

Theo NBC News, nhiều người chê quảng cáo "vô hồn" và thiếu tính sáng tạo, nhất là đối với một công ty có quy mô toàn cầu. Trong khi đó, một số nhà sáng tạo cũng chỉ trích Coca-Cola.

"Coca-Cola có màu 'đỏ' vì nó được làm từ máu của những nghệ sĩ thất nghiệp", Alex Hirsch, người sáng tạo loạt phim Gravity Falls của Disney, viết trên mạng xã hội X.

Nhiều nghệ sĩ phản đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong các tác phẩm sáng tạo, với lý do các mô hình AI thực tế được đào tạo trên chính tác phẩm của nghệ sĩ, nhưng họ không được trả công hoặc ghi nhận xứng đáng. Sử dụng AI cũng khiến họ "bị cướp việc", gây nên tình trạng thất nghiệp.

"Chúng tôi luôn khám phá, thử nghiệm những cách mới để kết nối với người tiêu dùng", đại diện Coca-Cola lên tiếng ngày 19/11. "Năm nay, chúng tôi tạo ra bộ phim thông qua sự kết hợp của những người kể chuyện và sức mạnh AI".

Đây không phải lần đầu họ sử dụng AI trong chiến lược tiếp thị. Tháng 3/2023, công ty hợp tác với OpenAI và phát hành quảng cáo đầu tiên do AI tạo ra có tên Masterpiece.

Theo Neeraj Arora, người phụ trách mảng nghiên cứu tiếp thị và giáo dục tại Đại học Wisconsin-Madison, Coca-Cola bị phản ứng vì tung ra video sai thời điểm. "Giáng sinh là thời gian kết nối của cộng đồng, của gia đình. AI không phù hợp vì nó tạo cảm giác công nghiệp, ăn liền, mất đi tính gắn kết", Arora nói.

Bảo Lâm