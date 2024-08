Đối mặt làn sóng chỉ trích, Google gỡ quảng cáo AI tại Olympic

Google dừng phát sóng quảng cáo về Gemini sau khi nhận hàng loạt chỉ trích của cộng đồng vì lạm dụng AI trong việc hỗ trợ bé gái.

"Gemini, hãy giúp con gái tôi viết thư nói với Sydney rằng cô ấy đã truyền cảm hứng thế nào cho người hâm mộ", là nội dung quảng cáo của Google phát trên các kênh truyền hình về Olympic Paris 2024 đầu tháng 8. Trong đó, người cha yêu cầu Gemini viết thư cho Sydney McLaughlin-Levrone, vận động viên điền kinh người Mỹ đang thi đấu tại Olympic.

Google kết thúc video bằng cảnh quay cô bé chạy trên đường đua cùng dòng chữ "A little help from Gemini" (Với một chút trợ giúp từ Gemini).

Quảng cáo gây tranh cãi của Google khi yêu cầu Gemini viết thư giúp bé gái. Ảnh chụp màn hình

Theo CNBC, quảng cáo lập tức vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng. Khắp các mạng xã hội từ Threads, X, đến LinkedIn, người dùng liên tục đặt câu hỏi: Tại sao Google lại muốn thay thế cảm xúc, sự sáng tạo của một đứa trẻ bằng những từ ngữ do máy tính viết?

Will Leitch, người sáng lập blog thể thao Deadspin, nhận xét: "Video của Google cho thấy người cha yêu cầu con gái dùng AI thay vì khuyến khích cô bé tự viết ra những gì mình muốn nói với thần tượng. Tôi vô cùng buồn mỗi khi thấy quảng cáo này". Trên Threads, một số người đánh giá đây là quảng cáo AI "đáng xấu hổ".

Giáo sư Shelly Palmer tại Trường Truyền thông Công cộng SI Newhouse - Đại học Syracus (Mỹ) nói với CNN: "Tôi phản đối hoàn toàn tương lai Google đang vẽ ra. Tôi muốn sống trong thế giới đa dạng về văn hóa, nơi mọi người dùng AI để hỗ trợ các kỹ năng chứ không phải lợi dụng AI để giả vờ là con người".

CNN nhận định quảng cáo đánh dấu sai lầm nghiêm trọng của Google khi định vị Gemini là đối trọng của ChatGPT. Video khoét thêm nỗi sợ của nhiều người về việc AI sẽ cướp đi công việc của con người trong các lĩnh vực sáng tạo.

Ban đầu, Google cố bảo vệ quảng cáo, cho rằng Gemini có thể hỗ trợ "mở bài" cho một ý tưởng. "Chúng tôi tin AI có thể là công cụ tuyệt vời để nâng cao khả năng sáng tạo của con người", Google nói. Nhưng ngày 3/8, người phát ngôn của công ty thừa nhận: "Quảng cáo đã được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng sau khi nhận được nhiều phản hồi, chúng tôi quyết định loại nó khỏi các chương trình phát sóng Olympic".

Google không phải công ty duy nhất bị phản ứng khi quảng cáo về sự sáng tạo trong kỷ nguyên số. Đầu tháng 5, trong sự kiện ra mắt iPad mới, video Crush mô tả máy tính bảng của Apple có thể "nghiền nát" các dụng cụ âm nhạc, sơn, ống kính máy ảnh, sách, nhân vật điện ảnh, điêu khắc và nhiều vật dụng sáng tạo khác. Ngay lập tức, nhiều người đã chỉ trích hãng không tôn trọng sự sáng tạo của nghệ sĩ. Apple sau đó đã xin lỗi và rút quảng cáo.

Khương Nha