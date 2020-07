Cố vấn hàng đầu của Trump nhiễm nCoV

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ O'Brien xét nghiệm dương tính với nCoV hôm nay và đang tự cách ly tại nhà.

Tờ Bloomberg của Mỹ dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien nhiễm nCoV sau một sự kiện gia đình và đang tự cách ly tại nhà. Một trong các nguồn tin tiết lộ O'Brien đã không xuất hiện ở văn phòng từ tuần trước và ông vẫn điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia qua điện thoại.

Nhà Trắng xác nhận O'Brien có một số triệu chứng nhẹ của Covid-19, khẳng định Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence không gặp nguy cơ lây nhiễm nCoV.

O'Brien trong một sự kiện tại Mỹ hồi tháng 5. Ảnh: New York Times.

Nhà Trắng cho biết các nhân viên được xét nghiệm nCoV thường xuyên và O'Brien là quan chức cấp cao nhất được xác nhận dương tính kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ. Đây cũng là lần gần nhất giới chức phát hiện người làm việc gần Tổng thống Trump nhiễm nCoV.

Binh sĩ thuộc Phi đoàn Trực thăng Thủy quân lục chiến Một (Marine One) dương tính với nCoV sau khi được xét nghiệm ngày 21/7. Phi đoàn nhận được kết quả trước chuyến đi của ông chủ Nhà Trắng tới Bedminster, bang New Jersey. Trump thường sử dụng trực thăng Marine One cho những chặng di chuyển ngắn trong nội địa Mỹ.

Mỹ đang là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với gần 4,4 triệu ca nhiễm và gần 150.000 người chết.

Vũ Anh (Theo Bloomberg)