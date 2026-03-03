Cơ thủ Quyết Chiến: 'Chúng tôi hy sinh Tết để vô địch thế giới'

TP HCMHai cơ thủ Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự chấp nhận ăn Tết không trọn vẹn, ưu tiên cho tập luyện để giúp Việt Nam lần thứ hai vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới.

Hai ngày sau trận thắng Đức 2-0 để vô địch thế giới, chiều 3/3 Quyết Chiến và Thanh Tự về đến Việt Nam. Dù trải qua chặng bay dài từ Thổ Nhĩ Kỳ về Tân Sơn Nhất, TP HCM, hai cơ thủ đều rạng ngời khoe thành quả.

Hai cơ thủ Trần Quyết Chiến (trái) và Nguyễn Trần Thanh Tự bên Cup vô địch giải billiards carom 3 băng đồng đội thế giới, tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiều 3/3. Ảnh: Đức Đồng

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi được cùng Trần Quyết Chiến lên ngôi. Tại giải lần này, tôi rất nể phục Quyết Chiến vì anh ấy đã 'gánh' cho tôi rất tốt", Thanh Tự chia sẻ và cười to. "Tôi mới lần đầu vô địch thế giới, nên đây là niềm tự hào lớn của bản thân cũng như gia đình. Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam ở chuyến thi đấu này"

Với Quyết Chiến, đây là lần thứ hai giúp Việt Nam vô địch carom 3 băng đồng đội thế giới, sau kỳ 2024 cùng đàn em Bao Phương Vinh. Tuy nhiên, cơ thủ 42 tuổi không nghĩ rằng bản thân góp nhiều công hơn như lời khen của Thanh Tự.

"Tôi chỉ cố gắng làm tròn phần việc của bản thân. Còn kết quả trận đấu như thế nào thì phải chờ đến khi kết thúc mới biết được. Tôi luôn muốn kết thúc trận đấu sớm để tạo sự tự tin, giúp cho Thanh Tự vực dậy và tiếp tục giành chiến thắng", Quyết Chiến nói.

Quyết Chiến mừng vô địch billiards thế giới Quyết Chiến - Thanh Tự hứng khởi khi về nước sau chức vô địch thế giới. Video: Tuấn Việt

Giải carom 3 băng đồng đội thế giới được tổ chức thường niên từ năm 1990. Năm nay, giải diễn ra từ ngày 26/2 đến 1/3 tại Viersen, Đức với 16 đội góp mặt, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 8 đội vào tứ kết rồi bán kết, chung kết. Do đó, hai cơ thủ Việt Nam phải cắt ngắn kỳ nghỉ Tết để lao vào tập luyện, chuẩn bị thể lực rồi lên đường dự giải.

"Chúng tôi trải qua một cái Tết không trọn vẹn với gia đình. Vì phải hy sinh các nghỉ, sớm quay lại tập trung tập luyện nhằm đạt phong độ tốt nhất cho giải đấu", Quyết Chiến nói. "Và sự hy sinh đó đã cho thành quả xứng đáng. Đặc biệt, chức vô địch đầu năm mới còn giúp chúng tôi thêm tự tin vào khả năng của mình khi đấu các cơ thủ hàng đầu thế giới, để những mục tiêu, thử thách phía trước".

Quyết Chiến khoe chức vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới lần thứ hai trong sự nghiệp, tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiều 3/3. Ảnh: Đức Đồng

Quyết Chiến sinh năm 1984 ở Hà Tĩnh, cùng gia đình vào Cà Mau sinh sống từ năm bốn tuổi. Anh là cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch World Cup, tại TP HCM năm 2018, đến nay đã có bốn danh hiệu. Anh cũng từng cùng Bao Phương Vinh vô địch đồng đội thế giới, tại Đức tháng 3/2024 và cùng Thanh Tự 2026.

Thanh Tự, sinh năm 1993 tại Bình Dương, từng vô địch nhiều chặng World Cup trẻ, góp mặt thường xuyên trong nhóm cơ thủ carom 3 băng hàng đầu Việt Nam. Anh được đánh giá cao về sự điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bi tinh tế và những series điểm bùng nổ.

Đức Đồng