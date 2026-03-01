Việt Nam vào bán kết billiard đồng đội thế giới

ĐứcTrần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự giúp Việt Nam loại cựu vương Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết carom 3 băng đồng đội thế giới 2026.

Trong trận tứ kết tối 28/2, Việt Nam thắng đối thủ 7 lần vô địch thế giới Thổ Nhĩ Kỳ ở cả hai ván. Trong đó, Quyết Chiến hạ Tayfun Tasdemir 40-34 sau 15 lượt cơ, còn Thanh Tự thắng Berkay Karakurt 40-37 sau 25 lượt đánh.

Thanh Tự (trái) và Quyết Chiến tại giải carom 3 băng đồng đội thế giới ở Viersen, Đức ngày 28/2/2026. Ảnh: Minh Điền

Quyết Chiến và Tasdemir giằng co từng điểm trong trận đấu kết thúc sớm so với bàn còn lại. Cơ thủ số một Việt Nam có lúc bị dẫn 32-29, nhưng đó là lúc anh ghi series 6 và 4 điểm, dẫn ngược 39-32. Cơ thủ số một Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ghi thêm được hai điểm nữa, trước khi gác cơ 34-40.

Ván đấu này kết thúc, cũng là lúc Thanh Tự bị Karakurt dẫn 34-32. Mấu chốt ở bàn này đến khi tỷ số là 38-37 nghiêng về đại diện Việt Nam. Cú đánh của Thanh Tự ban đầu không trúng bi mục tiêu. Nhưng sau đó, bi chạm làm bi mục tiêu đổi hướng văng trúng bi cái. Trọng tài ban đầu cũng không cho điểm Thanh Tự, nhưng sau đó chấp nhận cú đánh hợp lệ.

Thanh Tự sau đó lên điểm 40, đảm bảo chiến thắng cho Việt Nam ở tứ kết, do Quyết Chiến đã thắng ván trước đó gặp Tasdemir. Karakurt vẫn có thể tiếp tục đề-pa để kết thúc ván đấu một cách thủ tục, nhưng cơ thủ này bỏ cuộc.

Chiến thắng này giúp Việt Nam vào bán kết gặp Thụy Điển, đội giàu truyền thống nhất giải với 9 lần vô địch. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp Việt Nam vào bán kết giải này. Trong hai lần trước đó, đội lần lượt vô địch và đoạt vị trí á quân với đôi cơ thủ Quyết Chiến - Bao Phương Vinh. Năm nay với tư cách nhà vô địch quốc gia, Thanh Tự giành suất thay Phương Vinh.

Giải carom 3 băng đồng đội thế giới được tổ chức thường niên từ năm 1990. Năm nay, 16 đội tham dự, chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn tám đội vào tứ kết. Giải diễn ra từ 26/2 đến 1/3 tại thành phố Viersen, Đức.

Mỗi trận đấu được tổ chức trên hai bàn, mỗi cơ thủ của một đội gặp một đối thủ tương ứng. Ở vòng bảng, Việt Nam đứng thứ hai với 5 điểm, sau Đức (6 điểm). Mexico và Pháp cùng chỉ được hai điểm và bị loại. Ở vòng này, Quyết Chiến toàn thắng ba ván, còn Thanh Tự hòa một và thua hai.

Từ vòng knock-out, nếu hai đội hòa sau hai lượt cơ, loạt tie-break sẽ quyết định vé đi tiếp theo thể thức song tấu, khi hai cơ thủ cùng phối hợp thi đấu trên một bàn. Bán kết và chung kết sẽ diễn ra hôm nay 1/3.

Xuân Bình