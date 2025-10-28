Có thể đi tù nếu không nhường đường cho người đi bộ

Hành vi không nhường người đi bộ bị nhiều quốc gia xem là nguy hiểm, có thể phạt tiền, trừ điểm bằng lái hoặc truy tố hình sự.

Ở nhiều quốc gia, hành vi lái xe không nhường người đi bộ được xem là mối đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng, và bị xử phạt nặng tương đương lỗi gây tai nạn. Người cầm lái không chỉ chịu phạt tiền cao mà còn có thể mất bằng hoặc bị truy tố hình sự, dù chưa gây ra va chạm.

Xe buýt cướp đường của người đi bộ Xe buýt lao nhanh cướp đường của người đi bộ, hôm 7/10 tại Hai Bà Trưng cắt Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM). Video: CTV

Tại Nhật Bản, quyền ưu tiên của người đi bộ khi qua giao lộ gần như tuyệt đối. Khi người đi bộ đã đặt chân xuống vạch, mọi phương tiện phải dừng hẳn, bất kể đèn giao thông ra sao. Tại đây, hành vi không nhường người đi bộ có thể bị phạt tới 50.000 yen (9 triệu đồng), trừ điểm bằng lái hoặc phạt tù ba tháng. Việc giám sát và xử phạt lỗi này thường qua hệ thống camera giao thông dày đặc.

Singapore cũng có quy định tương tự. Tài xế vi phạm không nhường đường cho người đi bộ tại vạch sọc ngựa vằn sẽ bị phạt 200 SGD (4 triệu đồng), trừ 6 điểm bằng lái. Nếu vi phạm xảy ra trong khu vực trường học hoặc Silver Zone (nơi tập trung người già và trẻ nhỏ) mức phạt tăng lên 300 SGD (6 triệu đồng) và 8 điểm.

Nếu tái phạm hoặc hành vi trên gây nguy hiểm cho người đi bộ có thể bị xem là "lái xe nguy hiểm", chịu mức phạt nặng hơn, lên tới 3.000 SGD (60 triệu đồng hoặc tù sáu tháng). Chế tài xử phạt nặng tay này đã khiến phản xạ dừng xe khi thấy bóng người vừa bước xuống đường trở thành thói quen ăn sâu trong ý thức người lái xe tại đảo quốc sư tử.

Ở nhiều nước châu Âu, dừng xe nhường người đi bộ được coi là phép lịch sự tối thiểu trên đường. Tại Anh, người lái xe không nhường đường, hoặc buộc người đi bộ phải dừng lại khi đi qua vạch sọc ngựa vằn có thể bị phạt tới 1.000 bảng Anh (35 triệu đồng) và bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Tại Đức thường xuyên có các chiến dịch tuyên truyền với khẩu hiệu "Fußgänger schützen", tức "Bảo vệ người đi bộ", nhằm nhắc tài xế rằng đây là nhóm yếu thế cần được ưu tiên tuyệt đối trên đường. Văn hoá đó khiến hình ảnh ôtô dừng xa cả mét khi thấy người qua đường không đã trở thành quy tắc bất thành văn.

Ở Mỹ, luật giao thông của các bang coi trọng tuyệt đối quyền ưu tiên của người đi bộ. Tại bang California, hành vi không dừng xe trước vạch sang đường có người đi bộ bị phạt lên đến 500 USD (13 triệu đồng) và trừ điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi này khiến người đi bộ phải né tránh hoặc bị thương, tài xế có thể bị truy tố tội lái xe liều lĩnh (reckless driving), là tội danh hình sự có thể dẫn đến án tù.

Các thành phố lớn tại Mỹ thường được trang bị hệ thống camera giao thông ghi nhận và xử phạt tự động. Do đó việc "quên" dừng xe khi có người đi bộ sang đường không chỉ tốn tiền phạt mà còn làm tăng phí bảo hiểm, khiến hầu hết tài xế đều tuân thủ tuyệt đối.

Người đi bộ đang sang đường tại một giao lộ ở TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

Tại Việt Nam, Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với lái xe có hành vi không nhường đường cho người đi bộ, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Thực tế, việc người đi bộ phải né xe hoặc chờ hàng loạt phương tiện lướt qua mới dám sang đường vẫn phổ biến tại nhiều đô thị.

Hồ Tân