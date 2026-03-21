Cơ sở hạt nhân Iran nghi hứng đòn của Mỹ - Israel

Iran cáo buộc Mỹ - Israel tấn công cơ sở làm giàu uranium tại tổ hợp Natanz, địa điểm từng nhiều lần hứng đòn không kích trước đây.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) hôm nay cho biết cơ sở làm giàu uranium Shahid Ahmadi Roshan thuộc tổ hợp hạt nhân Natanz, miền trung nước này, đã trúng đòn trong "các cuộc tấn công bất hợp pháp từ Mỹ - Israel".

AEOI cáo buộc hành động của Mỹ và Israel đã vi phạm luật pháp cùng các cam kết quốc tế, trong đó có Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), cũng như những quy định về an toàn hạt nhân.

Giới chức Mỹ chưa lên tiếng về cáo buộc, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố "không có thông tin về bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran".

Các tòa nhà bị hư hại tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran trong ảnh vệ tinh công bố hôm 2/3. Ảnh: Reuters

Đài Kan của Israel nói rằng quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều quả bom xuyên phá hầm ngầm để tập kích cơ sở này, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Tổ hợp hạt nhân Natanz, nằm cách thủ đô Tehran 220 km về phía đông nam, từng là mục tiêu không kích trong xung đột 12 ngày hồi tháng 6/2025. Nó cũng bị đánh trúng ngay trong tuần đầu tiên của xung đột hiện nay, ảnh vệ tinh thời điểm đó cho thấy nhiều tòa nhà không còn nguyên vẹn.

Cơ sở Natanz có các phòng thí nghiệm trên mặt đất và sâu dưới lòng đất, phụ trách làm giàu phần lớn kho uranium của Iran. Trước xung đột, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã dùng máy ly tâm tiên tiến để làm giàu uranium lên 60%, không xa mức 90% dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân.

IAEA hồi đầu tháng xác nhận cổng vào nhà máy Natanz đã bị hư hại trong một cuộc tập kích nhưng "không gây rò rỉ phóng xạ".

Vị trí cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Đồ họa: NBC

Ba tuần trôi qua, xung đột giữa Iran với Mỹ - Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Ngoài các mục tiêu quân sự ban đầu, cuộc chiến đang lan sang nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực, đe dọa nguồn cung dầu khí và khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm nay tuyên bố chiến dịch của Israel và Mỹ nhằm vào Iran "sẽ gia tăng đáng kể" vào tuần tới. "Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến", ông khẳng định.

Iran trước đó tuyên bố đã "gây gián đoạn nghiêm trọng" các chuyến bay và hoạt động tiếp dầu cho máy bay quân sự Mỹ bằng đòn tập kích bằng phi cơ không người lái (UAV) nhằm vào sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, đồng thời buộc Washington sơ tán một số binh sĩ tại địa điểm này.

"Đòn tấn công sẽ tiếp diễn với cường độ mạnh cho đến khi mối đe dọa nhằm Iran bị loại bỏ", quân đội Iran cho hay.

Vũ Hoàng (Theo Al Jazeera, AFP, Reuters)