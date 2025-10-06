Cổ phiếu Vimedimex bị tạm ngừng giao dịch

Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Vimexchange có cổ phiếu bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa thông báo sẽ đưa cổ phiếu VMD của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex vào diện tạm ngừng giao dịch. Nguyên nhân là doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 và đã bị cảnh báo. Đến nay, Vimedimex cũng không công bố thông tin biện pháp và lộ trình khắc phục.

HoSE cũng lưu ý nếu VMD tiếp tục không đưa ra biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm ngừng, cổ phiếu này sẽ bị đình chỉ giao dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Vimedimex đã có công văn xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc tạm hoãn công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 trong thời gian 3 tháng, tức muộn nhất sẽ tới ngày 28/10. Nguyên nhân được đưa ra là công ty đang có những tranh chấp về công nợ, khoản vay, doanh thu và các giao dịch nội bộ từ giai đoạn 2021-2022.

Đại hội đồng cổ đông VMD trước đó cũng không thông qua hàng loạt báo cáo và yêu cầu công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán lại các số liệu ở năm 2022. Các tranh chấp trên được Vimedimex cho là bất khả kháng nên có thể tạm hoãn công bố thông tin.

Sau thông tin sẽ bị tạm ngừng giao dịch, VMD nằm sàn hai phiên liên tiếp. Đóng cửa hôm nay, cổ phiếu này giảm hết biên độ về 17.950 đồng một đơn vị. Diễn biến trên đối lập hoàn toàn với ba phiên liên tục tăng kịch trần ngay trước đó.

Thành lập từ năm 1984, Vimedimex từng nổi tiếng là một trong những thương hiệu phân phối dược phẩm lớn nhất Việt Nam khi sở hữu danh mục hơn 400 mặt hàng thuốc nhập khẩu nhóm 1 và 2 của các nước phát triển, 233 sản phẩm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thực phẩm chức năng, sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ. Hệ thống của họ tiếp cận bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Về sau, doanh nghiệp này mở nhà máy Vimedimex 2 để tự sản xuất thuốc.

Từ cuối năm 2021 đến nay, công ty có biến động lớn ở thượng tầng khi cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Loan bị truy tố trong vụ hạ giá đấu thầu gần 50.000 m2 đất ở Đông Anh (Hà Nội) và bị tuyên phạt 3 năm tù. Bà Loan và một số lãnh đạo khác cũng liên quan trong những tranh chấp được VMD nêu ra trong công văn xin tạm hoãn công bố báo cáo tài chính bán niên.

Kết quả kinh doanh cũng giảm liên tục trong giai đoạn này. Năm trước, doanh thu đạt gần 1.250 tỷ đồng, sụt gần 65%. Lợi nhuận sau thuế khoảng 23,5 tỷ đồng, giảm gần 25%.

Gần đây, Vimedimex còn được biết đến với vai trò góp 50% vốn thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản... Ngoài ra, Chứng khoán Hòa Bình và Vimedimex 2, nằm trong hệ sinh thái Vimedimex, cũng có mặt trong danh sách cổ đông doanh nghiệp này.

Tất Đạt