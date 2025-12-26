Cổ phiếu FLC sẽ rời sàn chứng khoán từ ngày 31/12

Cổ phiếu FLC sẽ dừng giao dịch trên sàn UPCoM kể từ ngày 31/12, sau khi doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên sàn UPCoM vào ngày 30/12. Nguyên nhân là Ủy ban Chứng khoán hủy tư cách công ty đại chúng của Tập đoàn FLC cách đây một tuần.

Khi bị hủy niêm yết, giá trị cổ phiếu nhà đầu tư nắm giữ không thay đổi. Tuy nhiên, họ sẽ không thể giao dịch số cổ phần đó trên các sàn chứng khoán tập trung. Trước đó, nhà chức trách từng hủy niêm yết mã FLC trên sàn HoSE đầu năm 2023 và đình chỉ giao dịch trên UPCoM với cổ phiếu này do vi phạm công bố thông tin.

Ngoài FLC, một số cổ phiếu khác trong hệ sinh thái này như GAB, HAI, KLF cũng bị hủy giao dịch trên UPCoM từ ngày 31/12 với lý do tương tự.

Dự án chung cư trên đường Phạm Hùng, TP Hà Nội của tập đoàn FLC. Ảnh: FLC

Đầu tháng 11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền từng khẳng định cổ phiếu của công ty này có thể giao dịch trở lại sớm nhất trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp phát hành các báo cáo tài chính. Công ty này đã không công bố kết quả kinh doanh kể từ giữa năm 2022. Việc mất tư cách công ty đại chúng khiến lộ trình này gặp khó.

FLC là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính, hàng không. Doanh nghiệp này đã hoàn thiện một số quần thể nghỉ dưỡng, khách sạn tại Gia Lai (Bình Định cũ), Thanh Hóa, Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), Quảng Ninh, Quảng Trị...

Tuy nhiên, hoạt động của tập đoàn gặp khó sau khi cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "thao túng thị trường chứng khoán".

Trọng Hiếu