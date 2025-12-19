Tập đoàn FLC sắp rời sàn chứng khoán

Tập đoàn FLC vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hủy tư cách công ty đại chúng, tức không đủ điều kiện tiếp tục giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM.

Ngoài Tập đoàn FLC, trong ngày 19/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn hủy tư cách công ty đại chúng với Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros. Cả hai doanh nghiệp trên nằm cùng trong hệ sinh thái và liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, Cựu chủ tịch FLC.

Theo quy định, doanh nghiệp muốn giao dịch cổ phiếu trên các sàn chứng khoán tại Việt Nam phải là công ty đại chúng - pháp nhân huy động vốn từ công chúng rộng rãi. Như vậy, với việc bị hủy tư cách trên, FLC và ROS có thể không được giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

Trước đó, cổ phiếu ROS của FLC Faros và FLC của Tập đoàn FLC đã bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) lần lượt vào các năm 2022 và 2023. Hai mã này cũng bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM từ lúc rời HoSE đến nay do vi phạm công bố thông tin.

Trong ngày 18/12, các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái này gồm FFH, AMD, GAB, HAI, KLF cũng nhận quyết định tương tự từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Khu nghỉ dưỡng tại Hạ Long của Tập đoàn FLC. Ảnh: FLC

Hôm 11/11, Tổng giám đốc FLC Bùi Hải Huyền cho biết cổ phiếu này có thể giao dịch trở lại sớm nhất trên UPCoM vào quý I/2026, sau khi doanh nghiệp phát hành các báo cáo tài chính. Công ty này đã không công bố kết quả kinh doanh kể từ giữa năm 2022.

FLC là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính, hàng không. Doanh nghiệp này đã thực hiện được một số quần thể nghỉ dưỡng, khách sạn tại Quy Nhơn, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh.

Tuy nhiên, hoạt động của tập đoàn này trở nên đình trệ sau khi Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết vướng vòng lao lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ông Quyết và đồng phạm nhờ người thân đứng tên 20 công ty, 500 tài khoản chứng khoán sau đó dùng để mua bán qua lại số lượng lớn 5 mã cổ phiếu họ FLC gồm GAB, HAI, FLC, AMD và ART, qua đó thu lợi hơn 700 tỷ đồng. Ngoài ra, cựu Chủ tịch FLC còn dùng thủ đoạn gian dối, khống vốn của FLC Faros lên 4.300 tỷ đồng, rồi niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.

Trọng Hiếu