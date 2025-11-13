Có nên vay ngân hàng một nửa để mua nhà 3,5 tỷ?

Tôi phân vân có nên vay ngân hàng 1,7 tỷ đồng để mua nhà khoảng 3,5 tỷ đồng ở TP HCM thời điểm này.

Tôi năm nay 36 tuổi, đang kinh doanh nhỏ lẻ ở TP HCM. Thu nhập của tôi ở mức ổn định 70-75 triệu đồng mỗi tháng. Vợ làm cơ quan nhà nước lương 25 triệu đồng. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ với học phí tổng 8 triệu mỗi tháng. Hiện chúng tôi thuê nhà với chi phí 7 triệu đồng và thuê bảo mẫu 10 triệu.

Tôi đang có khoản tích lũy 1,3 tỷ đồng, có thể vay thêm hai bên nội ngoại khoảng 400 triệu đồng. Chúng tôi tính vay thêm 1,6-1,7 tỷ để mua nhà ở TP HCM khoảng 3,5 tỷ đồng.

Mong độc giả quý báo tư vấn giúp tôi có nên vay ngân hàng mua nhà thời điểm này? Ngân sách 3,5 tỷ đồng có thể mua được nhà ở trung tâm TP HCM không? Xin cảm ơn!

Độc giả Phạm Khánh Lâm