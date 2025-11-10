Gia đình tôi có thói quen đun nước sôi để nguội uống dần, có lần uống trong 2-3 ngày, điều này có tốt và có nên uống nước đun sôi để nguội qua đêm? (Hằng, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều gia đình có thói quen đun nước sôi, sau đó để nguội rồi tích trữ dùng vài ngày hoặc cả tuần. Thậm chí, nước trong bình chưa hết lại rót thêm nước mới vào, đây là sai lầm hay gặp, cần thay đổi.

Bản chất của việc đun sôi nước là dùng nhiệt tiêu diệt các vi sinh vật, ký sinh trùng (nếu có) trong nước. Quá trình đun sôi không gây ra chất có hại cho cơ thể, cũng như không tạo các chất gây ung thư. Tuy nhiên, bạn không nên lưu trữ nước đun sôi quá lâu, vì càng để lâu nước càng bẩn.

Về nguyên lý, quá trình đun sôi sẽ tiêu diệt các vi sinh vật, phân rã chúng thành chất hữu cơ trong nước - là nguồn thức ăn cho những vi sinh vật ở ngoài xâm nhập vào. Do vậy, nguy cơ tái nhiễm vi sinh vật là rất lớn, khiến nước nhanh bị thiu và lượng vi sinh vật nhân lên gấp bội, gây hại sức khỏe.

Nhiều người cảm thấy nước đun sôi để qua đêm uống có vị khác với bình thường, lo lắng có phải chất lượng nước để qua đêm đã giảm sút? Trên thực tế, nguyên nhân chính là do nước đun sôi để ngoài không khí bị lẫn một lượng nhỏ carbon dioxide (CO2) làm thay đổi mùi vị. Mặc dù không nguy hiểm nhưng không nên uống nước đun sôi để nguội bên ngoài lâu ngày. Tốt nhất, chỉ dùng nước đun sôi để nguội trong ngày, không nên để qua đêm, tránh việc đổ nước mới vào bình nước cũ, nhất là khi nguồn nước và cách bảo quản không đảm bảo.

Cách tốt nhất là nên uống hết nước đun sôi trong ngày. Nước đun sôi để nguội cần phải được đảm bảo trong khu vực sạch sẽ, đựng trong bình thủy tinh đã được tiệt trùng theo tiêu chuẩn y tế. Không sử dụng bình nhựa, chai nhựa tái chế để đựng nước. Bảo quản nước đun sôi để nguội là đựng trong bình kín, đậy kín nắp và có vòi xả nước mỗi khi dùng.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội