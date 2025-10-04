Có nên uống nước cốt chanh buổi sáng khi đói?

Tôi có thói quen sáng ngủ dậy pha một cốc nước cốt chanh, uống khi đói để thải độc, chữa đau dạ dày, điều này có gây hại sức khỏe? (Ngọc, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Về góc độ dinh dưỡng, chanh có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Chanh có hàm lượng vitamin C và chất xơ cao, ngoài ra còn chứa một số vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa có lợi, giúp hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa suy giảm nhận thức và giúp cải thiện sự hấp thụ sắt từ chế độ ăn uống. Vitamin C còn thúc đẩy sự hình thành collagen, hỗ trợ điều trị, giảm nguy cơ mắc một số bệnh khác.

Hầu hết mọi người có thể ăn chanh hoặc uống nước chanh một cách an toàn khi dùng đúng cách. Tuy nhiên, nếu uống nhiều nước cốt chanh với mục đích thải độc, chữa dạ dày, giảm cân... là không có cơ sở khoa học.

Cơ thể có cơ chế thải độc tự nhiên thông qua chức năng của gan và thận. Không có bất kỳ loại thực phẩm đơn lẻ nào, kể cả chanh, có khả năng thải độc hiệu quả. Nước cốt chanh có tính acid rất cao, với những người viêm loét dạ dày, trào ngược acid, việc uống nước cốt chanh khi bụng đói sẽ càng làm tổn thương niêm mạc dạ dày, làm trầm trọng thêm các triệu chứng như ợ nóng, đau bụng, buồn nôn, dẫn đến loét dạ dày nặng hơn, thậm chí chảy máu dạ dày, nguy hiểm đến tính mạng.

Chưa kể, nồng độ acid cao trong thực phẩm có thể làm mòn men răng theo thời gian, dẫn đến răng ê buốt, nhạy cảm. Ngoài ra, chỉ uống nước cốt chanh để giảm cân là không có cơ sở. Việc giảm cân hiệu quả và an toàn cần một chế độ ăn uống cân bằng, kiểm soát calo và tập luyện thể dục thường xuyên.

Tóm lại, không nên ăn chanh khi đói bụng. Khi uống nên pha loãng và không nên thêm nhiều đường. Tỷ lệ 1/4 đến một nửa quả chanh với một cốc nước và một chút đường thường có hiệu quả mà không quá chua. Sử dụng nước ấm sẽ nhẹ nhàng hơn với dạ dày và hỗ trợ tiêu hóa.

Để bảo vệ men răng, khi uống nước chanh nên dùng ống hút để giảm tiếp xúc trực tiếp nước chanh với răng. Nên súc miệng với nước lọc và không đánh răng sau khi uống nước chanh. Đối với những người vốn đã có sẵn các vấn đề về dạ dày như viêm, loét hoặc trào ngược dạ dày - thực quản cần rất thận trọng khi sử dụng nước cốt chanh.

Bác sĩ Nguyễn Thu Yên

Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang