Có nên uống bia sau chơi thể thao?

Sau khi chơi thể thao hay đánh pickleball, nhóm tôi hay rủ nhau đi uống bia để gắn kết, nhưng có hại sức khỏe không? (Thành, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Sau khi tập thể thao, đặc biệt là các môn như chạy, bóng đá, bóng chuyền hay pickleball, nhiều người thường có thói quen uống bia để giải khát. Tuy nhiên, đây không phải là một thói quen tốt và có thể gây hại cho cơ thể.

Khi vận động mạnh, cơ thể tiêu tốn nhiều năng lượng dẫn đến tình trạng mất nước và rối loạn điện giải. Ngoài ra, trong quá trình tập luyện, các cơ bắp sử dụng glycogen dự trữ để tạo ra năng lượng. Sau khi luyện tập, cơ thể cần thời gian để phục hồi và tái tạo lại lượng glycogen đã mất. Tuy nhiên, khi bạn uống bia ngay sau đó, quá trình phục hồi này sẽ bị gián đoạn.

Lý do, bia có tác dụng lợi tiểu, nghĩa là làm tăng quá trình bài tiết nước qua đường tiểu. Điều này làm tình trạng mất nước trở nên nghiêm trọng hơn, đồng thời gây rối loạn điện giải trong cơ thể. Việc mất nước và rối loạn điện giải còn khiến cơ thể mệt mỏi, chuột rút cơ bắp, giảm khả năng cơ thể tái tạo glycogen và làm chậm quá trình phục hồi.

Chưa kể, bia sẽ khiến gan và thận phải làm việc vất vả hơn để xử lý các chất độc hại có trong đồ uống này. Trong khi cơ thể đang trong trạng thái mệt mỏi sau khi tập thể thao, gan và thận lại phải hoạt động để loại bỏ cồn và các độc tố khác từ bia, gây áp lực lớn lên các cơ quan nội tạng.

Uống rượu bia còn gây ra tình trạng tăng nhịp tim, làm việc nặng nề hơn đối với tim. Khi kết hợp với việc vận động đòi hỏi tim phải hoạt động mạnh mẽ có thể gây ra căng thẳng không cần thiết lên hệ tim mạch, thậm chí dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng như loạn nhịp tim hoặc đau thắt ngực. Nhìn chung, bạn nên tránh uống bia ngay sau khi tập thể thao. Thay vào đó, nên uống nước dừa, dưa hấu hoặc ăn xoài, cam, lê để bù điện giải, hồi sức nhanh hơn.

Không nên uống bia ngay sau tập luyện thể thao. Ảnh: Thư Anh

Bác sĩ nội khoa Nguyễn Huy Hoàng

Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam