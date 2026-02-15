Có nên trữ thịt đông cả Tết ăn dần?

Mẹ tôi thường nấu nhiều thịt đông, chia thành nhiều hộp, trữ trong tủ lạnh để ăn xuyên Tết, liệu có bị ôi thịu, gây đau bụng không? (My, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Thịt đông chế biến từ chân giò, tai, bì của lợn hoặc gà, ngan... nhiều cholesterol xấu, chất đạm và chất béo khiến người ăn dễ ngán, tăng cân, béo phì. Trong thịt còn có nhiều mỡ trắng, không tốt cho người mỡ máu cao, người thừa cân, béo phì. Cách an toàn là bảo quản thịt đông trong ngăn mát tủ lạnh, chia thành nhiều hộp. Mỗi lần ăn, nên lấy ra lượng vừa đủ và ăn hết, tránh ôi thiu gây ngộ độc. Không bỏ thịt ăn thừa vào hộp còn nguyên. Thịt đông chỉ nên để trong ngăn mát không quá 5-7 ngày.

Bạn có thể ăn thịt đông với dưa chua, dưa hành, dưa cải muối giúp cơ thể tiêu hóa thịt dễ dàng hơn. Tết là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm, mọi người cần chuẩn bị và trữ đông thực phẩm đúng cách để đảm bảo sức khỏe, không bị ngộ độc, rối loạn tiêu hóa.

Thịt đông không nên trữ trong tủ lạnh quá lâu, nguy cơ bị ôi thiu, hư hỏng. Ảnh: Bùi Thủy

Ngày Tết, bạn nên tăng cường ăn thêm rau xanh, khoảng 240-320 g/ngày và quả chín là 240 g/ngày. Những người thừa cân, béo phì, rối loạn glucose máu, đái tháo đường nên lưu ý hạn chế các loại quả chín ngọt và nhiều năng lượng như chuối, xoài, mít, vải...

Bác sĩ Lâm Vĩnh Niên

Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM