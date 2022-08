Có nên trả thù tình cũ

Tôi là người đồng tính nam; về mặt xã hội, tôi được coi là người khá thành công.

Tôi từng là trưởng phòng ở một tập đoàn nước ngoài lớn, công việc bận rộn, vị trí cao, được nể trọng về chuyên môn và định hướng công việc rất tốt. Trong công việc, tôi lý trí và bản lĩnh bao nhiêu thì trong chuyện tình cảm lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình bấy nhiêu.

Tôi quen anh bốn năm, trong đó hai năm là người tình, hai năm là bạn bè. Anh có gia đình, một vợ hai con. Chúng tôi bắt đầu từ mối quan hệ tình một đêm, chỉ đơn thuần là gặp gỡ nhau để thỏa mãn về mặt sinh lý. Sau đó cả hai có tình cảm, mọi việc cứ xảy ra như vậy. Cả hai bên nhau không quá nhiều vì đều bận rộn về mặt thời gian và công việc, nhưng tôi luôn thấy cảm xúc của mình và anh là thật. Mối quan hệ của chúng tôi cũng hoàn toàn đơn thuần vì đều có thu nhập ổn định và có thể nói là cao ở Việt Nam. Năm 2020 tôi đi công tác nước ngoài, bị kẹt lại vì dịch Covid. Lúc đó rất khó khăn để về lại Việt Nam, trụ sở chính của công ty lại quyết định xin visa làm việc cho tôi ở nước sở tại, tôi ở lại chờ ngày có thể quay về nước. Xa nhau, tình cảm của tôi vẫn thế nhưng anh lại nhạt dần. Sau đó anh chủ động muốn dừng lại và làm bạn. Tôi không muốn nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của anh, cả hai chia tay trong văn minh.

Sau khi chia tay, do buồn bã nên tôi không về nước nữa. Trong thời gian trước khi chia tay, tôi góp tiền làm ăn với anh một dự án nhỏ, số tiền đóng góp chỉ vài trăm triệu đồng, không quá lớn. Gần đây, tôi thấy nhiều điều không ổn, thông tin anh đưa ra không rõ ràng, cùng không cập nhật về việc kinh doanh đầy đủ. Tôi quyết định rút vốn và báo trước một tháng như thỏa thuận ban đầu. Bắt đầu từ đây, mọi việc trở nên phức tạp, anh hứa hẹn ngày gửi tiền, liên tục thất hứa với rất nhiều lý do khác nhau.

Đến khi tôi dự định đưa chuyện này ra pháp luật, anh mới thú thật đã làm mất sạch số tiền đó, đề nghị tôi trả dần từng tháng. Do quá mệt mỏi nhưng vẫn còn lòng tin với anh, tôi đồng ý. Một thời gian sau, anh tiếp tục vay tôi thêm 100 triệu đồng nữa, lấy lý do công việc đang cần gấp và sẽ trả trong hai tuần. Tôi tiếp tục tin tưởng và cho anh vay. Tới giờ đã hơn hai tháng, anh liên tục lấy lý do để hoãn lại việc thanh toán. Tôi rất giận dữ, thấy lòng tin của mình bị phản bội. Từ đó, tôi nhớ lại những câu chuyện cũ, lờ mờ đoán anh cũng phản bội mình về mặt tình cảm.

Đối với tôi, số tiền đó không quá lớn, có thể kiếm lại được. Chuyện tình cảm đã qua tôi cũng không muốn nghĩ tới nữa. Tuy nhiên, cảm xúc tiêu cực trong tôi không thể xóa bỏ. Tôi mất lòng tin và bị phản bội, kiểu bị lợi dụng. Trong một phút bốc đồng, tôi đã tìm được số điện thoại của vợ anh, định gọi nhưng rồi lại thôi. Một phần trong tôi thật sự giận dữ, muốn anh phải trả giá cho việc lừa dối và không tôn trọng tôi. Một phần tôi lại không muốn làm vậy, nếu vợ anh biết, chắc chắn gia đình anh sẽ không tồn tại nữa. Mặt khác, tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh vì biết tài sản của anh rất nhiều. Qua mạng xã hội, tôi vẫn thấy gia đình anh vui vẻ, cuộc sống sung túc và thoải mái.

Ý nghĩ liên lạc với vợ anh để nói ra tất cả luôn xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ lý do chính có lẽ không phải vì tiền bạc mà là tôi vẫn còn cảm xúc với anh, không thể chịu được cảm giác bị phản bội và lợi dụng, vì thế đã nghĩ cách trả thù. Tôi cố gạt tất cả, coi như chuyện này không có, chấp nhận bỏ qua và cắt đứt liên lạc với anh. Tuy nhiên trong tâm tôi luôn bực mình và khó chịu, cảm xúc tiêu cực luôn xuất hiện bất chợt. Tôi thật sự mong có được lời khuyên của mọi người.

Dũng

