Có nên thụt rửa đại tràng để giảm cân nhanh?

Sau Tết, cơ thể tôi bị mệt mỏi, ì ạch, tôi có nên mua dụng cụ để thụt rửa đại tràng tại nhà, ép cân cấp tốc không? (Trúc, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Cơ thể mình vốn đã có cơ chế thải độc tự nhiên. Gan, thận, phổi và ruột đã làm nhiệm vụ loại bỏ chất thải mỗi ngày. Với người khỏe mạnh, không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy thụt đại tràng giúp "thải độc" hay giảm cân bền vững. Nhiều người cho rằng thụt rửa đại tràng có thể làm giảm đầy bụng, nhẹ người hơn, dễ đi ngoài hơn. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu do ruột được làm rỗng tạm thời, không phải "độc tố" được loại bỏ.

Tự ý thụt tháo tại nhà có thể gây mất nước, rối loạn điện giải (đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh tim mạch, thận). Nhiều người bị tổn thương niêm mạc ruột, nhiễm trùng, thậm chí lệ thuộc do ruột giảm phản xạ đi tiêu tự nhiên, làm nặng thêm bệnh trĩ, viêm đại tràng

Các Hiệp hội tiêu hóa lớn như American Gastroenterological Association và Mayo Clinic đều không khuyến nghị thụt đại tràng định kỳ để "detox" ở người khỏe mạnh.

Bộ dụng cụ thụt tháo đại tràng, giảm cân cấp tốc. Ảnh: Ngọc Minh

Để giảm cân và giữ sức khỏe, bạn nên uống đủ nước (1.5–2 lít/ngày), tăng rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu chất xơ (25–30g/ngày). Giảm rượu bia, đồ chiên rán. Đi bộ, vận động nhẹ 30 phút/ngày, ngủ đủ giấc.

Nếu bị táo bón thật sự, bạn có thể dùng chất xơ hòa tan (psyllium) hoặc thuốc nhuận tràng nhẹ theo tư vấn bác sĩ. Trường hợp táo bón kéo dài trên hai tuần, đau bụng nhiều, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân cần đi khám, không tự ý thụt tháo tại nhà.

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội