Có nên rã đông thịt ở nhiệt độ phòng?

Gia đình tôi có thói quen lấy thịt từ ngăn đá ra để rã đông ở nhiệt độ phòng, khoảng vài tiếng rồi chế biến, cách này có gây hại? (Quỳnh, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều người vẫn giữ thói quen để thịt đông lạnh ở nhiệt độ phòng hàng giờ liền mà không hề biết đây là nguyên nhân hàng đầu gây nhiễm khuẩn. Việc làm này, đặc biệt với thực phẩm giàu đạm như thịt tươi sống và hải sản, vô tình biến căn bếp thành ổ nuôi cấy lý tưởng cho các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E.coli hay Listeria.

Khoảng nhiệt độ từ 5 đến 60 độ C được các chuyên gia gọi là "vùng nguy hiểm". Tại đây, vi khuẩn sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng hai giờ ở điều kiện thường, lượng vi khuẩn trên bề mặt thực phẩm có thể tăng lên gấp nhiều lần. Khi lớp băng tan chảy, thịt không chỉ dễ bị ôi thiu mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc và tiêu chảy cấp, nhất là với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Thậm chí, việc ngâm trực tiếp thịt vào nước lã để rã đông còn khiến chất dinh dưỡng bị rửa trôi nghiêm trọng.

Hậu quả của việc tiêu thụ thực phẩm nhiễm khuẩn không chỉ dừng lại ở buồn nôn, đau bụng hay tiêu chảy. Trong những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng máu hoặc tổn thương nội tạng vĩnh viễn.

Để đảm bảo an toàn, phương pháp tối ưu nhất là rã đông chậm trong ngăn mát tủ lạnh. Hãy đặt thực phẩm ở kệ thấp nhất để nước từ thịt tan ra không rỉ xuống làm ô nhiễm các món ăn khác. Nếu cần chế biến gấp, có thể ngâm thực phẩm trong túi kín ngập nước lạnh. Tuyệt đối không dùng nước nóng, bởi nhiệt độ cao sẽ đẩy bề mặt thịt rơi ngay vào vùng nhiệt nguy hiểm, kích thích vi khuẩn bùng phát.

Một nguyên tắc sống còn khác là "một đi không trở lại": thực phẩm đã rã đông thì không bao giờ được cấp đông lần hai, kể cả khi đã nấu chín. Việc tái cấp đông không chỉ làm mất dinh dưỡng mà còn gia tăng độc tố. Tốt nhất, hãy chia nhỏ thực phẩm vừa đủ cho từng bữa ăn và tránh lưu trữ trong tủ lạnh quá lâu để bảo vệ sức khỏe gia đình.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội