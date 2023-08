Có nên mua nhà trong hẻm nhưng diện tích gấp đôi?

Tôi băn khoăn giữa việc mua căn nhà ở ngõ to hay chọn một căn trong hẻm nhưng diện tích gấp đôi.

Tôi chuẩn bị bán căn hộ được khoảng 3,5 tỷ đồng, cùng với một khoản tiết kiệm của hai vợ chồng 1,5 tỷ. Sau nhiều năm ở chung cư, vợ chồng tôi muốn chuyển xuống ở nhà đất.

Với tài chính như trên, tôi được môi giới giới thiệu cho một căn nhà tại phường 9 quận 8, TP HCM, diện tích 35 m2, giá 5 tỷ đồng nằm trong ngõ to ôtô ra vào được. Cách đấy không xa, tôi xem được một căn diện tích rộng 65 m2 nhưng nằm trong hẻm nhỏ hơn, ôtô không vào được nên có giá rẻ 4 tỷ đồng. Cả hai căn đều một trệt, hai lầu, có ba phòng ngủ.

Mong chuyên gia tư vấn giúp tôi nên chọn phương án nào?

Độc giả Minh Minh

Chuyên gia tư vấn:

Yếu tố quan trọng nhất đem lại giá trị cho bất động sản chính là vị trí. Cả hai phương án bạn nêu đều có ưu, nhược điểm riêng, tuy nhiên với mục tiêu để ở hay khai thác kinh doanh thì nhà ở ngõ to luôn có lợi thế hơn nhà trong hẻm nhỏ.

Với nhà nhỏ nằm trong ngõ to, nhược điểm lớn nhất là diện tích căn nhà hạn chế, thường dưới 50 m2. Tuy nhiên giải pháp khắc phục là xây cao tầng để tạo thêm không gian cho gia đình đông người.

Còn ưu điểm là vị trí ngôi nhà trong ngõ, hẻm đủ rộng (tối thiểu 3,5 m) để xe ôtô con di chuyển được. Mỗi gia đình sau khi sở hữu nhà đều tính đến việc mua ôtô thì bất động sản nằm ở con đường đủ rộng sẽ được ưa chuộng.

Vị trí cũng quyết định đến khả năng tăng giá và tốc độ thanh khoản của căn nhà. Những căn nhà nằm ở ngõ to còn nhiều dư địa tăng giá theo thời gian. So với hẻm nhỏ, nhà ở ngõ to sẽ tăng giá trước một nhịp khoảng 12 tháng, trung bình tăng 5% một năm. Trong trường hợp chủ nhà muốn bán nhà để chuyển đổi không gian sống hay để kinh doanh, cho thuê, thanh khoản cũng nhanh hơn.

Còn nhà to nằm trong hẻm nhỏ, ưu điểm lớn nhất là giá rẻ hơn tương đối so với nhà ngõ lớn hay nhà mặt phố, do đó cùng số tiền bạn có thể mua được một căn diện tích rộng rãi hơn.

Thực tế, nhà ở hẻm nhỏ có nhiều nhược điểm về quy hoạch, lưu thông, tốc độ tăng giá và môi trường sống. TP HCM có rất nhiều con hẻm nằm trong diện phải chỉnh trang, quy hoạch lại do hẹp hơn chiều rộng tối thiểu 3,5m. Do đó mua nhà ở những con hẻm này, bạn sẽ dễ gặp rủi ro quy hoạch treo và không được sửa chữa, cơi nới, thay đổi hiện trạng căn nhà. Nếu không kiểm tra kỹ, bạn có thể mua phải căn nhà đã cơi nới, lấn chiếm lòng đường, xây dựng trái phép dẫn đến việc công trình không được hoàn công.

Tiềm năng tăng giá hay tốc độ thanh khoản của ngôi nhà sẽ càng bị giảm sút nếu hẻm càng nhỏ. Những căn nhà này thường dễ bị ép giá khi bạn muốn bán hoặc bị ngân hàng định giá thấp khi thế chấp vay vốn. Điều này dẫn đến khả năng thanh khoản kém và bạn sẽ mất nhiều thời gian để chốt giao dịch hơn.

Quan trọng nhất, đối với bất động sản ở thực, tiêu chí về lưu thông dễ dàng, sinh hoạt thuận tiện nên đặt lên hàng đầu. Nếu vì giá rẻ, bạn sẽ phải chấp nhận tình trạng đi lại khó khăn vì nhiều con hẻm chỉ vừa một xe gắn máy đi lại. Bất tiện còn xảy ra khi gia đình có việc riêng như cưới hỏi, giỗ chạp, ma chay, thậm chí là nguy cơ mất an toàn khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Trường hợp của bạn sau thời gian dài ở chung cư, gia đình đã quen với không gian sống tiện nghi, hiện đại. Nếu chuyển sang nhà trong những con hẻm nhỏ, việc thích ứng với môi trường sống phức tạp, nhiều vấn đề phát sinh như xả rác, lấn chiếm để kinh doanh, đỗ xe lộn xộn chắc chắn không dễ dàng.

Do đó, bạn nên cân nhắc lựa chọn nhà ở tại những con ngõ, hẻm to nếu có ý định chuyển từ chung cư sang nhà đất. Một số lưu ý dành cho bạn là nên chọn nhà nằm ở ngõ thông ra đường lớn dễ đi lại, nền đất cao để tiện sinh hoạt vào mùa mưa và dễ xây mới hơn.

Ông Trần Khánh Quang

Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa