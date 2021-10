Có nên mua Kia Sonet giá 600 triệu?

Kia Sonet về cơ bản khá phù hợp với nhu cầu của tôi nhưng vẫn còn chút hơi băn khoăn về giá. (Minh Nhật)

Tôi 35 tuổi làm nhân viên văn phòng ở TP HCM, đã có gia đình và cô con gái nhỏ 5 tuổi. Cả nhà đang có kế hoạch mua xe để đi làm, cuối tuần gia đình đi chơi, về quê thăm ông bà, đưa đón con đi học.

Do nhà ở trong con hẻm nhỏ hay bị ngập nhẹ do thủy triều, mỗi lần xe hơi đi vào cũng hơi chật vật chút. Do đó, tôi muốn mua một xe vừa tầm, mà gầm cao một chút, giá tầm hơn 600 triệu đồng trở lại. Lần đầu mua xe nên cân nhắc cũng nhiều, nhưng vẫn chưa tìm được con xe nào ưng ý. Tôi được một anh tư vấn mua Sonet nên đang cân nhắc con này, chia sẻ ở đây nhờ anh em tư vấn giúp thêm.

Kia Sonet bản full tầm 609 triệu đồng có màn hình 10,25 inch, sạc không dây, cửa sổ trời.

Sonet kiểu SUV đô thị nhỏ hơn Seltos nhưng cũng khá rộng rãi, thiết kế trẻ trung, kiểu hợp với gia đình trẻ tài chính còn hạn chế như nhà của tôi. Bản full tầm 609 triệu đồng có màn hình 10,25 inch, sạc không dây, cửa sổ trời...

Động cơ 1.5l Smartstream. Tôi tìm hiểu thì thấy đây là công nghệ động cơ mới của Kia giống với công nghệ động cơ của Sorento mới, với mức công suất 113 mã lực khá dư dả cho xe gia đình thường đi đường đô thị. Còn về an toàn thì bản cao này 6 túi khí cũng yên tâm hơn.

Tôi cũng cân nhắc vấn đề về bảo hành, sửa chữa sao cho chi phí rẻ và thuận tiện nhất vì tài chính không quá dư dả. Tôi thấy Kia chi phí bảo dưỡng cũng rẻ, phụ tùng các kiểu cho Sonet thì chắc có sẵn do xe lắp ráp chứ không có nhập khẩu.

Về cơ bản, con này khá phù hợp với nhu cầu của tôi tuy nhiên có chút hơi băn khoăn về giá. Anh em thấy trong tầm hơn 600 triệu đồng như Sonet thì tôi có nên mua không. Chia sẻ thêm giúp tôi để có thể chốt cọc sớm. Xin cảm ơn.