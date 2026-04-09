Có nên lưu trữ Bitcoin trong ví lạnh?

Ví lạnh giúp người dùng giành quyền kiểm soát, nhưng chuyên gia khuyên chỉ nên lưu trữ tài sản số nào cần nắm giữ dài hạn, ít giao dịch.

Tôi có ý định mua Bitcoin để tích sản. Tuy nhiên, gần đây, tôi đọc được tin tức về lùm xùm liên quan đến ONUS và một số sàn "cỏ" khác, nên cũng e ngại về việc lưu ký trên các sàn giao dịch.

Vậy tôi có nên lưu trữ bằng ví lạnh không? Nhờ chuyên gia cho ý kiến.

Mạnh Dũng (Hà Nội)

Đồng xu biểu trưng của Bitcoin được đặt trên các mạch máy tính. Ảnh: CNBC

Chuyên gia tư vấn:

Câu hỏi của bạn phản ánh một lo ngại rất phổ biến của nhà đầu tư cá nhân sau các sự cố gần đây liên quan đến nền tảng như ONUS và một số sàn quy mô nhỏ. Do vậy, việc chuyển tài sản số sang ví lạnh giúp giảm đáng kể một số rủi ro đặc thù của sàn giao dịch tập trung, nhưng không có nghĩa là mọi rủi ro đều biến mất. Điều quan trọng hơn là hiểu rõ bạn đang nắm giữ điều gì và đang chấp nhận loại rủi ro nào.

Về bản chất, khi bạn mua Bitcoin (BTC) hay bất kỳ tài sản số nào trên một sàn giao dịch tập trung - dù là sàn trong nước hay quốc tế - thứ bạn sở hữu thực ra chỉ là một khoản số dư được ghi nhận trong hệ thống của họ. Quyền kiểm soát thực sự, tức là private key (khóa riêng tư), nằm ở phía sàn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu nền tảng gặp vấn đề về thanh khoản, bị tấn công hệ thống hoặc vướng vào rủi ro pháp lý, tài sản của bạn có thể bị đóng băng hoặc mất khả năng rút.

Lịch sử thị trường đã có những tiền lệ rõ ràng như Mt. Gox năm 2014 khiến hơn 850.000 BTC của người dùng biến mất, hay FTX năm 2022 với hàng tỷ USD tài sản bị kẹt lại khi sàn phá sản. Chính vì vậy, trong cộng đồng crypto tồn tại một nguyên tắc quen thuộc: "Not your keys, not your coins" - không giữ khóa, không thực sự sở hữu tài sản.

Ví lạnh được xem là giải pháp giúp người dùng giành lại quyền kiểm soát đó. Đây là thiết bị phần cứng, phổ biến như Ledger Nano hay Trezor, lưu trữ private key hoàn toàn tách biệt khỏi Internet. Khác với ví nóng - bao gồm tài khoản trên sàn hay các ứng dụng luôn kết nối mạng, ví lạnh chỉ hoạt động khi người dùng chủ động kết nối và xác nhận giao dịch. Private key không rời khỏi thiết bị, nên giảm đáng kể nguy cơ bị tấn công từ xa hoặc phụ thuộc vào hệ thống của bên thứ ba. Nói một cách đơn giản, khi để tài sản trên sàn, bạn đang dùng ví của người khác; còn khi dùng ví lạnh, bạn là người trực tiếp nắm quyền kiểm soát.

Tuy vậy, cần nhìn nhận một cách thực tế rằng ví lạnh không phải là "lá chắn tuyệt đối". Nó không loại bỏ rủi ro mà chỉ chuyển rủi ro từ phía hệ thống sang phía cá nhân. Nếu lưu trữ không an toàn, thao tác sai khi chuyển tài sản hoặc làm mất seed phrase (cụm từ hạt giống) - một chuỗi các từ khóa ngẫu nhiên được tạo ra khi người dùng tạo một ví blockchain mới, người dùng có thể mất toàn bộ tài sản mà gần như không có cách khôi phục. Việc mua thiết bị từ nguồn không chính hãng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị can thiệp từ trước.

Đây là khác biệt căn bản so với hệ thống tài chính truyền thống, nơi người dùng vẫn có thể nhờ đến ngân hàng hoặc cơ quan trung gian khi xảy ra sự cố. Vì vậy, cách tiếp cận hợp lý không phải là lựa chọn hoàn toàn một trong hai, mà là phân bổ theo mục đích sử dụng.

Phần tài sản nắm giữ dài hạn, ít giao dịch, nên được chuyển sang ví lạnh để giảm rủi ro hệ thống. Trong khi đó, vẫn nên duy trì một phần trên các sàn uy tín để đảm bảo tính thanh khoản và thuận tiện khi cần giao dịch. Đây là chiến lược cân bằng giữa an toàn và tính linh hoạt, thay vì "tất tay" vào một phương án duy nhất.

Ở góc độ rộng hơn, các sự cố vừa qua không chỉ là vấn đề của riêng một vài nền tảng, mà còn phản ánh thực tế rằng nhiều người tham gia thị trường tài sản số nhưng chưa thực sự hiểu cách thức vận hành của nó. Đầu tư mà không nắm rõ cơ chế lưu ký cũng giống như gửi tiền mà không biết tổ chức mình đang gửi vào hoạt động ra sao. Trong bối cảnh khung pháp lý tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, việc chủ động hiểu công cụ mình sử dụng và cách bảo vệ tài sản trở thành yếu tố then chốt.

Cuối cùng, cần nhấn mạnh rằng mức độ an toàn của tài sản số không nằm ở việc bạn chọn ví nóng hay ví lạnh, mà nằm ở mức độ bạn hiểu và kiểm soát được tài sản của mình. Ví lạnh là một bước tiến quan trọng trong việc tự bảo vệ, nhưng chỉ thực sự hiệu quả khi đi kèm với kiến thức và kỷ luật quản lý rủi ro.

JLo Trần

CEO Học viện Đào tạo VBI (VBI Academy)