Sàn tiền số ONUS được vận hành như thế nào?

ONUS được sở hữu bởi hai pháp nhân đặt tại Singapore và Mỹ, nhưng người đứng đầu lại là ông Eric Vuong, có mối quan hệ với HVA Group, HanaGold…

Từ tối 20/3, sàn giao dịch tiền số ONUS - sàn tiền số có hàng triệu người dùng Việt Nam - bị lỗi, không thể đăng nhập hay đăng ký tài khoản mới. Người dùng mất hoàn toàn quyền truy cập vào ứng dụng, không thể tiếp cận với tài sản số được lưu ký tại sàn này.

Đến chiều 23/3, VNDC - giao thức chính của ONUS - mới thông báo nguyên nhân do rà soát và xử lý hệ thống từ phía kỹ thuật. Họ cho biết đội ngũ đang ưu tiên khôi phục hệ thống "sớm nhất có thể", nhưng chưa đưa ra mốc thời gian chính xác.

Chủ sở hữu không vận hành ONUS

ONUS ra mắt từ tháng 3/2020, đặt trụ sở tại Singapore thông qua công ty mẹ XPLOR Technology. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ yếu là người Việt, nhắm đến khách hàng trong nước. Nhà sáng lập là ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) - một doanh nhân công nghệ chuyên về fintech và blockchain. Ông còn đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị HVA Group (HVA) - nhà đầu tư chiến lược của ONUS.

Tiền thân là đơn vị cung cấp stablecoin VNDC neo giá theo VND, sau đó, ONUS được tái định vị thương hiệu thành một ứng dụng đầu tư tài chính và tiền mã hóa vào cuối năm 2021 để mở rộng quy mô ra quốc tế. Họ cung cấp dịch vụ swap (hoán đổi token), thị trường tương lai, đòn bẩy, P2P (hoạt động mua và bán tiền số trực tiếp giữa các người dùng), staking (khóa một lượng token nhất định trong một blockchain để nhận phần thưởng)...

ONUS không chỉ phục vụ nhà đầu tư cá nhân mà còn cung cấp thanh khoản và nền tảng cho nhiều đối tác khác. Họ đã phát triển mạng blockchain riêng gọi là ONUSChain - nền tảng công nghệ hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng ứng dụng phi tập trung (dApps) và ứng dụng trong các doanh nghiệp.

Sàn này giao dịch tổng cộng hơn 600 tài sản kỹ thuật số. Cuối năm 2021, ONUS có hơn 1,92 triệu tài khoản, trong đó 90% là người Việt. Đến cuối năm trước, nền tảng này công bố hơn 7 triệu người dùng toàn cầu.

Vào cuối tháng 10/2025, Vemanti Group - pháp nhân có trụ sở tại Mỹ - đã thâu tóm XPLOR Technology, qua đó sở hữu ONUS. Vemanti tự giới thiệu là công ty công nghệ tập trung vào tài chính kỹ thuật số tại các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại do ông Eric Vuong giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong thông báo cuối tuần trước, Vemanti xác nhận ONUS đang gián đoạn dịch vụ, ảnh hưởng đến khả năng truy cập tài khoản và tài sản của người dùng. Doanh nghiệp này nói dù sở hữu 100% công ty mẹ nhưng tất cả hoạt động hàng ngày liên quan đến nền tảng, bao gồm tài khoản người dùng và hệ thống giao dịch, đều được thuê ngoài và quản lý bởi Onus Labs Technology, một đơn vị có trụ sở tại Việt Nam. Đơn vị này do XPLOR hay Vemanti sở hữu.

"Là một công ty mẹ không có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống của nền tảng, chúng tôi không thể can thiệp trực tiếp thay mặt cho người dùng bị ảnh hưởng", Vemanti Group nhấn mạnh và cho biết thêm họ đã liên hệ với đội ngũ ONUS và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có cập nhật mới.

Onus Labs tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư Onus Việt Nam, được thành lập cuối năm 2021. Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, với 95% được góp bởi ông Nguyễn Quang Chiến, còn lại đến từ ông Nguyễn Bảo Trọng và bà Hoàng Thị Thảo. Hoạt động kinh doanh chính là tư vấn đầu tư. Trên trang web, họ giới thiệu là đơn vị R&D giải pháp công nghệ trong lĩnh vực fintech, blockchain, AI và sàn giao dịch tài sản số.

Giai đoạn 2022-2023, doanh nghiệp này lần lượt đổi tên thành Công nghệ Onus, Công nghệ Axiom và cuối cùng là Onus Labs. Sau đó, trong hai năm 2024-2025, ghế Giám đốc của công ty lần lượt ghi danh ông Trần Quang Chiến và ông Eric Vuong.

Ông Chiến cũng liên quan tới HVA Group khi đang giữ ghế Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành tại đây. Cùng với Eric Vuong, ông nằm trong đội ngũ sáng lập ONUS.

Sàn giao dịch tiền số ONUS có công ty mẹ đặt tại Singapore, thuộc pháp nhân ở Mỹ, nhưng đội ngũ vận hành và cung cấp công nghệ đều là người Việt, trong đó có ông Eric Vuong. Đồ họa: Tất Đạt

Những doanh nghiệp nào liên quan tới ONUS?

Như vậy, dù công ty mẹ và công ty nắm giữ đều đặt tại nước ngoài, ONUS thực chất được vận hành tại Việt Nam khi đơn vị quản lý và công nghệ đều xuất phát từ trong nước. Sợi dây liên kết giữa các chủ thể này là ông Eric Vuong - nhà sáng lập ONUS. Ông sinh năm 1984 tại Cần Thơ. Tuy có bằng dược sĩ tại Đại học Y Dược Cần Thơ, ông lại được biết tới là một doanh nhân công nghệ chuyên về fintech và blockchain.

Từ năm 2009, ông đã ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị TrustPay - doanh nghiệp chuyên đầu tư vào mảng fintech. Đến năm 2022, ông sáng lập Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Fundgo chuyên "ươm mầm" các dự án blockchain. Hai đơn vị này đều rót tiền vào HVA Group và các dự án thuộc hệ sinh thái này, trong đó có ONUS.

Cùng thời điểm sàn ONUS "sập", ứng dụng đầu tư của HVA cũng dừng tính năng nạp và rút tiền. Trong thông báo chiều 23/3, HVA Group xác nhận đang trong quá trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Do đó, một số thiết bị liên quan đang được tạm giữ để phục vụ quá trình rà soát, xác minh, nên chức năng rút tiền không thể thực hiện. Họ cũng chủ động khóa chức năng nạp tiền trong giai đoạn này.

Chia sẻ với VnExpress, ông Lê Hòa Nhã - CEO HVA Group - khẳng định: "Chúng tôi được mời hỗ trợ cung cấp thông tin về các sự vụ liên quan tới Onus Labs".

HVA Group có tiền thân là Công ty cổ phần Xây lắp An Hưng, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và công trình dân dụng, được thành lập từ năm 2010 tại Hà Nội. Đến năm 2014, doanh nghiệp này chuyển sang nông nghiệp và chăn nuôi, lấy tên là Nông nghiệp xanh Hưng Việt.

Từ tháng 3/2015, họ niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Khoảng 2 năm sau, doanh nghiệp này rẽ hướng sang đầu tư tài chính và công nghệ, lấy tên là HVA Group. Đây cũng là thời điểm ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong) và đội ngũ bắt đầu hiện diện tại HVA.

Sang năm 2019, HVA dời trụ sở chính về Cần Thơ - quê nhà của ông Eric Vuong. Họ bắt đầu thoái vốn khỏi các mảng kinh doanh cũ để tập trung nguồn lực cho hướng đi mới. Tuy nhiên, do vi phạm về công bố thông tin và tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2018, cổ phiếu HVA bị hủy niêm yết tháng 3/2020 và chuyển về sàn UPCoM.

Từ khi nhóm ông Eric Vuong tham gia, kết quả kinh doanh của HVA Group có sự cải thiện. Tuy trồi sụt, doanh thu của công ty vẫn đạt hơn trăm tỷ đồng liên tiếp 2020-2022. Đỉnh doanh thu ghi nhận hơn 822 tỷ đồng vào năm 2022. Tuy nhiên, nguồn tiền không chỉ đến từ mảng công nghệ và tài chính, mà còn phụ thuộc vào buôn bán nông sản. Riêng công ty con Avina đã ghi nhận doanh thu hơn 700 tỷ đồng năm 2022.

Doanh thu ở mức hàng chục tới hàng trăm tỷ nhưng lợi nhuận sau thuế của HVA thường quanh vài tỷ đồng. Con số cao nhất là gần 9,2 tỷ năm 2021. Biên lợi nhuận mỏng phần lớn do giá vốn cao.

Về mối quan hệ với ONUS, CEO Lê Hòa Nhã nói với cương vị là doanh nghiệp đầu tư, HVA rót vốn vào ONUSchain. Ngoài ra, HVA cũng cung cấp công nghệ cho các công ty thuộc hệ sinh thái, trong đó có ONUS.

"Chúng tôi chỉ cung cấp hệ thống, hạ tầng và giải pháp công nghệ cho ONUS, không tham gia vận hành", ông Nhã khẳng định.

Sau thông tin lùm xùm về sàn ONUS, cổ phiếu HVA nằm sàn liên tục trong hai phiên 23-24/3. Thị giá giảm về 8.900 đồng một đơn vị, thủng mệnh giá và là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. So với đỉnh giá 29.600 đồng được thiết lập hồi cuối tháng 8/2025 - thời điểm HVA rục rịch lập sàn DNEX, mã này đã mất gần 70% giá trị.

Ông Nhã cho rằng sự cố trên đang khiến nhà đầu tư hoang mang. Tuy nhiên, ông khẳng định công ty và bộ máy điều hành của HVA Group vẫn hoạt động bình thường. "Quyền và lợi ích của cổ đông, khách hàng, đối tác luôn là ưu tiên trọng yếu của chúng tôi", CEO này khẳng định.

