Có nên gộp 5 đám giỗ ở nhà chồng thành một?

Hầu như cách một hai tháng là cả nhà tôi khăn gói về quê làm đám giỗ.

Vợ chồng tôi hiện tại đã có nhà, công việc ổn định tại thành phố. Quê của chồng tôi cách 120 km. Bố mẹ chồng đã mất, chỉ còn hai chị gái của chồng lập gia đình và sống ở quê.

Căn nhà thừa kế của chồng tôi là nhà của ba mẹ chồng. Chỉ có một điều làm tôi băn khoăn là nhà chồng trong năm có đến 5 đám giỗ, vào các tháng âm lịch như sau:

- Một đám giỗ vào tháng 3.

- Hai đám giỗ vào tháng 6.

- Một đám giỗ vào tháng 7.

- Một đám giỗ vào tháng 11.

Các đám giỗ này là giỗ của ông bà nội chồng, bố mẹ chồng và người chú của ba chồng. Do chồng tôi được thừa kế nhà cửa và đất, các chị chồng đã "gả đi rồi" nên mọi trách nhiệm giỗ chạp thuộc về vợ chồng tôi.

Thời gian rải rác trong năm, nên cách một, hai tháng thì vợ chồng con cái lại đi xe về quê làm giỗ. Do nhà nhiều giỗ nên làm vài mâm cơm và mời hàng xóm, họ hàng đến ăn nhưng hầu như cũng chẳng có ai đến.

Chồng tôi có vẻ cũng mệt, nhiều lúc vướng lịch làm việc nên cũng rất khó thu xếp. Tôi gợi ý vấn đề gộp bớt lại ngày giỗ lại, chỉ còn một vào dịp giữa năm thì chồng ngầm đồng ý và bảo tôi chọn thời điểm để trình bày với họ hàng. Chồng tôi bình thường không giỏi ăn nói, anh bảo sẽ có mặt và ngồi đó, nghe tôi trình bày.

Tôi có hai băn khoăn, một là gộp 5 đám giỗ thành một có được không? Hai là phận dâu con thì tôi đủ tư cách để nói về vấn đề này không và cách nào giải quyết ổn thỏa việc giỗ chạp này?

Quyên