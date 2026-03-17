Làn da của tôi khá nhạy cảm, tôi có nên giặt quần áo mới trước khi mặc để hạn chế tình trạng ngứa, nổi mẩn hay không?(Tú, 23 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Giặt quần áo mới mua là thói quen tốt, kể cả người có làn da khỏe vẫn nên duy trì. Bởi, quần áo mới có thể còn tồn dư thuốc nhuộm, hóa chất, bụi bẩn từ quá trình sản xuất và bảo quản. Những chất này có thể gây kích ứng da hoặc viêm da tiếp xúc, đặc biệt ở người có da nhạy cảm, cơ địa dị ứng hoặc trẻ nhỏ. Việc giặt quần áo mới ít nhất một lần trước khi mặc là cách đơn giản giúp loại bỏ phần lớn hóa chất tồn dư và giảm nguy cơ kích ứng da. Một nghiên cứu năm 2022 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Rovirai Virgili ở Tây Ban Nha đã phát hiện ra rằng chỉ cần giặt nhanh bằng nước lạnh một lần là có thể loại bỏ hầu hết formaldehyde còn lại trong quần áo.

Quần áo mua online thường không đảm bảo vệ sinh, dễ bị bụi do quá trình đóng gói, vận chuyển. Bạn nên giặt qua nước để áo được sạch sẽ, thơm tho, an toàn khi mặc. Nhiều bộ quần áo mới còn bị vương mùi của người thử trước, khi mặc cũng không thoải mái.

Lưu ý, tránh giặt chung đồ trắng với đồ màu đậm ở lần giặt đầu tiên để không bị nhuộm màu ngoài ý muốn. Kiểm tra kỹ ký hiệu giặt ủi để biết nhiệt độ nước phù hợp và có được dùng máy sấy hay không. Đối với các loại vải mỏng, ren hoặc đồ lót, bạn nên dùng túi giặt để bảo vệ form dáng. Sau khi giặt, bạn nên phơi dưới ánh nắng mặt trời, là phương pháp diệt khuẩn tự nhiên rất tốt cho quần áo mới.

Bạn nên giặt quần áo mới trước khi mặc để tránh dị ứng, ngứa, mùi hôi của vải. Ảnh: Vanish

Bác sĩ Lê Vi Anh

Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM