Có nên chọn giờ sinh con để 'đổi vận'?

Tôi dự sinh vào đêm 29 Tết nhưng muốn kéo dài qua mùng Một để hợp tuổi và mang đến tài lộc cho gia đình, liệu có an toàn? (Trường, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mọi người thường quan niệm chọn giờ sinh đẹp giúp đứa trẻ có hậu vận tốt, cuộc đời bằng phẳng. Giờ sinh hợp tuổi bố mẹ còn giúp gia đình hòa thuận, làm ăn phát đạt hơn. Do đó, nhiều cặp vợ chồng muốn cố kéo giờ sinh vào năm Ngựa, vì sợ năm cùng tháng tận, đặc biệt "đuôi rắn" thường không mang lại may mắn, nữ khó lấy chồng, nam khó thành danh. Ngoài ra, mọi người cho rằng sinh con nên tránh "trai mùng một, gái hôm rằm".

Tuy nhiên, chuyển dạ sinh là quá trình tự nhiên, không nên chọn ngày, chọn giờ. Việc ép đứa trẻ ra đời sớm hoặc muộn có thể khiến cả hai mẹ con gặp nguy hiểm. Do đó, trước một ca sinh, bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng, sức khỏe thai phụ, sau đó mới cân nhắc đến nguyện vọng gia đình. Chẳng hạn thai phụ mắc bệnh lý tiền sản giật, vỡ ối, tai biến... buộc phải mổ. Hay thai quá to so với kích thước khung chậu mẹ, ngôi thai bất thường (ngôi ngang, ngôi mông), nhịp tim thai bất thường...

Các cặp vợ chồng nên lạc quan, suy nghĩ tích cực, bởi "con cái là lộc trời cho". Một đứa trẻ khỏe mạnh, được nuôi dưỡng trong tình yêu thương chính là "vận may" lớn nhất của cả gia đình. Một giờ sinh đẹp không thể thay thế được sự dạy dỗ tử tế đối với trẻ.

Khi có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bầu cần nhập viện, tuyệt đối không kiêng hoặc trì hoãn thời gian, đe dọa tính mạng của mẹ và thai nhi.

Bác sĩ Trang và kíp trực đang tiến hành ca mổ đẻ. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Đồng Thu Trang

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội