Có nên chọn 'giờ đẹp' mổ đẻ?

Tôi sắp sinh nên muốn chọn giờ đẹp mổ đẻ, song cũng lo lắng vì nhiều trường hợp gặp biến chứng khi mổ chủ động, vậy tôi nên làm thế nào? (Mai, 33 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Gần đây, tình trạng sản phụ hoặc gia đình chủ động xin mổ lấy thai, thậm chí yêu cầu chọn giờ, chọn ngày sinh gia tăng. Nhiều người quan niệm những đứa trẻ sinh đúng "giờ đẹp" sau này sẽ hanh thông mọi việc, đường quan lộc thăng tiến, cuộc sống êm đềm. Ngược lại, nếu sinh vào giờ xấu, tháng xấu, cuộc đời đứa trẻ sẽ gặp nhiều rủi ro, lận đận.

Quan niệm trên hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Các nghiên cứu đã chứng minh sinh thường tốt hơn sinh mổ trên nhiều phương diện. Mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi không thể sinh thường hoặc sinh thường tiềm ẩn nguy cơ cho mẹ và bé. Sinh thường giúp tử cung của mẹ giữ nguyên vẹn, không bị sẹo mổ, từ đó giảm nguy cơ vỡ tử cung trong những lần mang thai sau. Mẹ hồi phục nhanh, sớm chăm sóc con và giảm nguy cơ biến chứng hậu sản như nhiễm trùng, băng huyết, dính ruột.

Nếu bắt buộc phải mổ, thời điểm mổ chủ động tốt nhất là thai ở tuần thứ 39. Một số trường hợp muốn mổ ở tuần thứ 38 theo nguyện vọng của gia đình, cần phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ. Tuy nhiên, với những trường hợp 37 tuần xin đẻ mổ, bác sĩ tuyệt đối không đồng ý vì rất nguy hiểm.

Ở trong bụng mẹ, phổi của trẻ chưa hề tự thở mà được hô hấp hoàn toàn thông qua bánh nhau. Khi ra đời trẻ sẽ phải chuyển từ việc thở bằng bánh nhau sang thở bằng phổi.

Nếu trong trường hợp phổi chưa trưởng thành, sức khỏe của trẻ sẽ gặp nguy hiểm vì bị suy hô hấp và phải dùng đến các biện pháp như thở máy, thở oxy áp lực cao để hỗ trợ cho bé. Đã có những trường hợp tử vong vì phổi quá non, không vượt qua được. Nhìn chung, bạn nên nghe theo tư vấn của bác sĩ để có phương án tốt nhất.

Bác sĩ Phan Chí Thành

Bệnh viện Phụ sản trung ương