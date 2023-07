Có nên cho thuê mặt bằng ở quê rồi chuyển lên TP HCM sinh sống?

Theo chuyên gia, vấn đề lớn khi chuyển nơi sống là cân đối chi tiêu, nên phân chia các nguồn tiền rõ ràng để đáp ứng đủ nhu cầu sống

Hai vợ chồng em có căn nhà mặt tiền ở thị trấn, cách TP HCM 80 km, đang kinh doanh nội thất, thu nhập rất tốt. Thời gian khó khăn này, mỗi tháng thu nhập tầm trên 50 triệu đồng. Tụi em đang nợ ngân hàng 2 tỷ, mỗi tháng trả lãi tầm 15 triệu. Nay có ngân hàng đang muốn thuê lại nhà với giá 80 triệu đồng mỗi tháng. Vợ chồng em thấy giá cũng tốt nên băn khoăn suy nghĩ.

Nếu không cho thuê, cuộc sống vẫn thoải mái, chỉ có áp lực trả tiền ngân hàng và mua nhà cho con. Nếu cho thuê, vợ chồng phải bắt đầu kinh doanh lại chỗ khác hoặc đi xin việc làm, nhưng thời điểm này kinh tế đang khó khăn nên có thể sẽ gặp trở ngại.

Em tính về quê - thành phố Long Khánh (Đồng Nai), kinh doanh tiếp ngành nội thất. Nhưng khu đó đã có cửa hàng của anh chị em ruột, lại sợ đụng chạm với người nhà. Long Khánh cũng đang phát triển nên cạnh tranh cao, tiền thuê mặt bằng cũng cao. Điểm cộng là ở gần ông bà, cha mẹ.

Hai vợ chồng đều 35 tuổi, muốn quay lại TP HCM nhưng lâu rồi không đi làm văn phòng. Vợ em lúc trước làm quản lý marketing cho hãng bia nên cũng muốn xin lại vị trí đó. Riêng em lúc trước làm trong ngành ngân hàng. Vợ chồng lại có hai bé nhỏ nên chưa biết làm thế nào để tiện chăm sóc con. Chưa kể, em thấy bạn bè nuôi con trên thành phố chật vật. Nếu hai vợ chồng đi làm lương 30 triệu liệu có đủ sống ở TP HCM mà không cần đụng đến khoản cho thuê nhà không?

Em mong nhận được lời khuyên của chuyên gia và các độc giả.

Nguyenthileha10

Một mặt bằng kinh doanh trên đường Phan Đăng Lưu treo bảng cho thuê, tháng 3/2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Chuyên gia tư vấn:

Theo nội dung câu hỏi của bạn, tôi nhận thấy bạn đang ưu tiên cho mong muốn quay lại sống ở TP HCM. Bên cạnh đó, vợ chồng bạn đang lo ngại về khả năng xin được việc làm vừa ý cũng như việc gói ghém chi tiêu cho cả gia đình trong mức thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng.

Do không có đủ thông tin về năng lực, kinh nghiệm làm việc và mối quan hệ của vợ chồng bạn, tôi giả định thu nhập của cả hai vừa đúng 30 triệu đồng mỗi tháng như bạn kỳ vọng. Như vậy bài toán quay về chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.

Theo kinh nghiệm chúng tôi đã tư vấn cho hàng trăm khách hàng là các gia đình trẻ (chủ yếu ở Hà Nội và TP HCM), mức phân bổ chi tiêu phù hợp cho một gia đình thu nhập từ 20-50 triệu, có 2 con nhỏ sẽ như sau: tiết kiệm và đầu tư 20-30% thu nhập; chi tiêu hưởng thụ 10-15%; chi tiêu thiết yếu chiếm 55-70%.

Theo đó, gia đình bạn có thể tiết kiệm và đầu tư mỗi tháng 9 triệu đồng; chi tiêu hưởng thụ khoảng 3 triệu và 18 triệu cho chi tiêu thiết yếu. Cụ thể bạn có thể xem xét mức chi tiêu giả định theo bảng minh họa như sau:

Nhóm chi tiêu Danh mục chi tiêu Số tiền chi tiêu mỗi tháng (nghìn đồng) Ghi chú Chi tiêu thiết yếu Tiền học cho con 8.000 Dành cho 2 bé Tiền đi chợ 8.000 Dành cho 4 người với định mức 65.000 đồng/người/ngày Tiền sinh hoạt 1.200 Hóa đơn điện, nước, internet Chi phí đi lại 800 Gửi xe, tiền xăng Chi phí thụ hưởng Tiền tiêu vặt 2.000 Dành cho 2 vợ chồng Chi phí lặt vặt ngoài thiết yếu 1.000 Ăn uống bên ngoài, mua sắm Tiết kiệm và đầu tư 9.000 Do giữ lại tiền cho thuê nhà ở thị trấn để tiết kiệm, nên khoản 9 triệu này bạn dùng để thuê nhà ở TP HCM *

(* 9 triệu đồng có thể thuê được căn hộ 2 phòng ngủ ở các quận, huyện xa trung tâm, khoảng cách đến quận 1 khoảng 12-15 km hoặc nhà phố diện tích nhỏ trong hẻm nhỏ)

Với số liệu ước tính như trên, bạn có thể cân đối với nhu cầu, mức sống thực tế của gia đình để xem xét. Tất nhiên, khoản trả nợ ngân hàng 15 triệu đồng mỗi tháng bạn vẫn phải trích ra từ tiền cho thuê nhà ở thị trấn.

Với việc về quê ở Long Khánh, phương án này đang gặp ba điểm bất lợi. Thứ nhất, chi phí thuê mặt bằng cao sẽ ảnh hưởng thu nhập. Thứ hai, khả năng kinh doanh còn bỏ ngỏ do đây là khu vực kinh doanh mới cũng như cạnh tranh trong khu vực cao. Thứ ba, cạnh tranh trực tiếp với việc kinh doanh của các anh chị em ruột trong gia đình. Do đó, bạn nên cân nhắc tính cộng hưởng của cả ba yếu tố bất lợi trên so với một điểm lợi thế duy nhất là gần ông bà, cha mẹ để quyết định.

Cuối cùng, tôi gợi ý thêm một phương án rằng bạn có thể thuê một mặt bằng khác cùng thị trấn với căn nhà hiện tại của bạn, với chi phí thấp hơn tiền bạn cho ngân hàng thuê lại, tức dưới 80 triệu đồng mỗi tháng. Khi đó, bạn vẫn giữ được công việc kinh doanh, ngoài ra còn được lợi phần chênh lệch của tiền cho thuê nhà và tiền thuê mặt bằng mới. Do không có đầy đủ thông tin về căn nhà của bạn, phương án này cũng chỉ là một gợi ý cho các trường hợp có thể cân nhắc, tính khả thi hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường mặt bằng cho thuê ở thị trấn bạn đang sinh sống.

Chúc bạn sớm tìm được phương án phù hợp với gia đình!

Tạ Thanh Tùng

Chuyên gia Hoạch định tài chính cá nhân

Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT