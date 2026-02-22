Có nên bỏ hết chất béo trong bữa ăn?

Tôi bỏ hoàn toàn mỡ và chất béo, chuyển sang ăn dầu thực vật để giảm cân nhưng rất hay đói vào ban đêm. Có nên kiêng hoàn toàn chất béo? (Tùng, 22 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Mọi người coi chất béo là thủ phạm của mỡ máu cao, xơ vữa mạch, bệnh tim mạch. Nhiều người bỏ hẳn mỡ động vật, chuyển hết sang dầu thực vật hoặc olive, cá béo, omega-3...

Về mặt sinh lý, chất béo không hề xấu. Cơ thể chúng ta cần chất béo để cấu tạo màng tế bào, tổng hợp hormon steroid, hấp thu vitamin A, D, E, K và dự trữ năng lượng. Do đó, vấn đề không nằm ở "có ăn chất béo hay không" mà là "ăn loại gì, ăn bao nhiêu và chế biến thế nào".

Trong bữa ăn nhiều gia đình, cơm trắng, đồ xào rán, dầu được dùng lại nhiều lần, trong khi cá béo, các loại hạt, dầu tốt lại ít xuất hiện. Cách an toàn là giảm chiên ngập dầu, hạn chế tái sử dụng dầu. Ưu tiên luộc, hấp, kho, xào nhanh với ít dầu. Bạn có thể dùng xen kẽ dầu olive, dầu cải cho nấu ăn hằng ngày; mỡ động vật dùng lượng nhỏ để tạo vị, không lạm dụng. Tăng cá, rau xanh và đừng để khẩu phần tinh bột tinh chế quá lớn.

Ưu tiên chất béo không bão hòa (tốt cho cơ thể) đồng thời hạn chế loại xấu là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat). Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn có nhiều chất béo như snack, khoai tây chiên, bim bim, gà rán, thịt nướng, pizza...Ngoài chế độ ăn, bạn nên vận động thể lực, giúp cơ thể chuyển hóa acid béo tốt hơn.

Chất béo cần thiết cho cơ thể song cần ăn hợp lý, hạn chế chiên xào. Ảnh: Bùi Thủy

Bác sĩ Dương Minh Tuấn

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai