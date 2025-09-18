Có nên bán hai lô đất nền để đầu tư chung cư 7 tỷ?

Tôi muốn bán hai mảnh đất nền ở tỉnh ven, chuyển sang đầu tư một căn chung cư 6-7 tỷ đồng tại Hà Nội nhưng chồng không đồng ý.

Sau nhiều năm kinh doanh, vợ chồng tôi đã mua được ba bất động sản. Trong đó có căn nhà tại Hà Nội chúng tôi đang ở chung với vợ chồng con trai và hai mảnh đất nền ở tỉnh ven. Hai lô này có diện tích lần lượt 90 m2 và 67 m2, tôi mua cách đây 2 năm nhưng tốc độ tăng giá khá chậm.

Hiện tôi tính bán hai lô trên để chuyển sang đầu tư một căn chung cư cao cấp hai phòng ngủ tại Hà Nội, giá từ chủ đầu tư khoảng 6-7 tỷ đồng, không cần vay thêm ngân hàng. Tuy nhiên, chồng tôi không đồng ý vì cho rằng giá chung cư đã quá cao, không bằng giữ đất. Vì vấn đề này mà chúng tôi đã tranh cãi nhiều ngày qua.

Mong độc giả kinh nghiệm tư vấn giúp tôi phương án phù hợp. Xin cảm ơn!

Độc giả Hoa Phương