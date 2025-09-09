Có nên bán đất nền 5 tỷ để mua chung cư cho thuê?

Tôi phân vân có nên bán lô đất đấu giá chuyển sang chung cư cùng tầm giá 5 tỷ đồng để cho thuê, lấy dòng tiền 10 triệu một tháng.

Gia đình tôi có một lô đất nền đấu giá trong khu đô thị ở ngoại thành Hà Nội. Giá lô này hiện nhỉnh 5 tỷ đồng, tăng gấp đôi sau 3 năm mua. Tôi băn khoăn có nên bán mảnh đất này để mua một căn chung cư hai phòng ngủ ngang giá để cho thuê lấy dòng tiền hàng tháng không. Đất nền hiện chỉ để không, còn chung cư có thể cho thuê được hơn 10 triệu một tháng.

Hiện vợ chồng tôi vẫn có thu nhập chủ động, chưa bức thiết phải có dòng tiền thụ động ngay. Tuy nhiên, tôi cũng có kế hoạch xây dựng dòng tiền thụ động từ cho thuê nhà trong khoảng 5-10 năm nữa.

Mong độc giả kinh nghiệm tư vấn tôi nên chuyển nhượng mảnh đất để đổi sang chung cư thời gian này hay tiếp tục chờ thêm? Xin cảm ơn!

Độc giả Nguyễn Nhàn