Có nên bán chung cư lấy tiền đầu tư chứng khoán?

Tôi băn khoăn có nên chốt lời căn hộ ở Hà Đông được 8 tỷ đồng để chuyển sang kênh khác như chứng khoán hay tiếp tục cho thuê.

Tôi có một căn hộ ba phòng ngủ tại Hà Đông, Hà Nội, hiện cho thuê được khoảng 16 triệu đồng một m2. Gần đây môi giới liên tục gọi điện mời chào tôi bán nhà. Tôi tham khảo thấy giá thị trường căn này được hơn 8 tỷ đồng trong khi giá tôi mua hai năm trước chỉ 4,7 tỷ.

Hiện tôi băn khoăn nên bán chốt lời căn chung cư để chuyển sang kênh khác như chứng khoán hay tiếp tục cho thuê. Tôi quan sát thấy thị trường chứng khoán liên tục tăng điểm mạnh thời gian qua, nhiều cổ phiếu tăng giá đến 50-70%, thậm chí gấp đôi. Trong khi thị trường chung cư đang ở vùng đỉnh, biên độ tăng sẽ ngày càng hẹp. Mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người!

Độc giả Triều Vũ