Nhiều thông tin cho rằng tỏi mọc mầm có độc tính, không nên ăn, điều này có đúng và có nên ăn tỏi mọc mầm? (Huệ, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nhiều người cho rằng tỏi mọc mầm là hỏng nhưng thực tế đây là vị thuốc quý có thể hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh từ hô hấp, tiêu hóa đến tim mạch. Trong Đông y, tỏi được gọi là đại toán, có vị cay, tính ôn, quy vào các kinh tỳ, vị và phế, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt khi mọc mầm, các hoạt chất chống oxy hóa như allicin và S-allyl cysteine tăng lên đáng kể, giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm, bảo vệ mạch máu.

Tỏi mọc mầm giúp kích thích tiêu hóa, giải độc thức ăn, giảm đầy bụng, chướng hơi, kháng khuẩn, tiêu viêm, hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp do tính sát khuẩn mạnh và cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, thực phẩm này còn giúp bảo vệ gan, giảm cholesterol khi sử dụng hợp lý.

Dùng 2-3 tép tỏi mọc mầm, bóc vỏ, giã nhuyễn, trộn với 1-2 thìa mật ong nguyên chất. Ngậm một thìa nhỏ hỗn hợp này 2-3 lần/ngày, nhấp từng chút để sát khuẩn vùng họng. Bạn không nuốt ngay, để hỗn hợp ngấm dần trong miệng.

Ngoài ra, tỏi mọc mầm giúp thông mũi, giảm đờm, kháng viêm, cải thiện tình trạng nghẹt mũi, đau đầu. Giã nhuyễn 1-2 tép tỏi mọc mầm, pha với 100 ml nước ấm đổ vào bát, hít hơi nước bốc lên trong 5-10 phút, 1-2 lần/ngày.

Tỏi mọc mầm kích thích men tiêu hóa, ấm tỳ vị, hỗ trợ giảm đầy hơi bằng cách cho 2-3 tép tỏi mọc mầm nguyên vỏ vào chảo nóng cho đến khi vỏ hơi cháy xém. Bóc vỏ, ăn 1-2 tép/ngày hoặc ngâm 5-7 tép tỏi mọc mầm trong 100 ml rượu trắng (30-40 độ) trong 10 ngày, uống 5-10 ml/ngày sau bữa ăn, dùng lượng nhỏ để tránh kích ứng dạ dày.

Lưu ý không dùng cho người bị viêm loét dạ dày nặng, xuất huyết tiêu hóa hoặc dị ứng tỏi. Không ăn quá 5 g tỏi sống/ngày (khoảng 1-2 tép nhỏ) để tránh kích ứng dạ dày hoặc hơi thở nặng mùi. Tỏi mọc mầm nên được dùng tươi, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc.

Tỏi chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, giảm viêm giúp tăng cường miễn dịch. Ảnh: Bảo Bảo

Lương y Đỗ Minh Tuấn

Hội Đông y Hà Nội