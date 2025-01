Có nên ăn quất cảnh?

Cây quất cảnh thường trĩu quả, quả to, mọng nước, có thể dùng để ăn hoặc làm gia vị được không? (Xuân, 25 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Quả quất giàu giá trị dinh dưỡng, chữa ho, đau họng, nâng cao sức đề kháng cơ thể, giải rượu, chữa cảm, sốt.

Ngày Tết, các gia đình thường mua quất cảnh để trang trí trong nhà. Cây quất trĩu quả tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ và sự may mắn, sum vầy trong năm mới. Cây quất còn mang đến tài lộc, công việc thuận lợi. Tuy nhiên, việc ăn quả quất từ cây quất cảnh có thể không an toàn.

Quất cảnh thường được chăm sóc bằng các loại phân bón, thuốc trừ sâu hoặc thuốc bảo quản để cây và quả luôn đẹp mắt. Những hóa chất này có thể tồn dư trên quả, gây hại sức khỏe khi ăn. Do đó, bạn không nên ăn quất từ cây quất cảnh nếu không chắc về nguồn gốc hoặc cách chăm sóc cây. Kể cả ngâm, rửa cũng không an toàn.

Trường hợp quất nhà trồng để chơi Tết, nguồn gốc rõ ràng, không chăm bón hay dùng thuốc hóa học thì có thể yên tâm sử dụng.

Quất cảnh thường dùng để trang trí ngày Tết, không nên ăn nếu không biết nguồn gốc. Ảnh: Hoàng Linh

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm

Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia