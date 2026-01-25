Có nên ăn quả trứng bị nứt vỡ vỏ?

Mẹ tôi thường nhặt quả trứng bị bể vỏ, bỏ vào bát, đến trưa thì lấy ra để chiên ăn, liệu có bị nhiễm khuẩn không?(Hoa, 22 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Trứng là một thực phẩm lành mạnh, giàu protein và chứa nhiều acid amin thiết yếu. Một quả trứng ngon, đảm bảo là trứng còn nguyên vẹn, không bị nứt vỡ hay bể vỏ.

Nhiều người cho rằng vỏ trứng không liên quan đến chất lượng trứng và sức khỏe sau khi ăn. Thực tế, vỏ trứng để lâu bên ngoài, bề mặt dính các chất bẩn như đất, phân..., tiềm ẩn nhiều vi khuẩn gây bệnh. Khi mua trứng, bạn không nên chọn những quả trứng có vết rạn, nứt, lõm, dập, lòng trắng trứng tràn ra ngoài...

Trường hợp không may trứng đã mua về bị nứt, nếu quả trứng bị vỡ mà chưa được làm sạch lớp vỏ, bạn cũng không nên sử dụng, tránh nguy cơ ngộ độc hoặc gây rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Để an toàn, khi mua trứng, bạn nên dùng mắt quan sát hình dạng, màu sắc, độ trong suốt của vỏ trứng để lựa những quả trứng tốt nhất. Tuyệt đối không luộc và ăn quả trứng vỡ, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trứng để lâu ở môi trường bên ngoài có thể bị hỏng, cách tốt nhất là để vào tủ lạnh. Bạn nên rửa sạch trứng dưới vòi nước, sau đó để khô. Bước thứ hai, mọi người xếp trứng vào hộp kín và cho vào ngăn mát, tránh lây lan vi khuẩn sang thực phẩm khác và giữ được chất lượng trứng tốt.

Không nên ăn quá nhiều trứng mỗi tuần. Trẻ em có thể ăn một quả trứng mỗi ngày, người lớn ăn một tuần từ 3-4 quả trứng. Nếu có các vấn đề về gan nhiễm mỡ, men gan cao, nên thay thế trứng bằng các nguồn đạm lành mạnh hơn.

Ảnh minh họa: Health

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội