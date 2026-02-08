Có nên ăn cá chép cúng ông Táo?

Nếu không phóng sinh, tôi có thể giữ cá chép và chế biến chúng thành món ăn? (Trường, 33 tuổi, Tuyên Quang)

Trả lời:

Dưới góc nhìn truyền thống của người Việt, con cá chép sau khi cúng mang ý nghĩa rất đặc biệt. Cá chép được coi là "ngựa chiến" để đưa ông Táo về trời. Ngoài ra, tục lệ phóng sinh cá chép thể hiện lòng từ bi, hướng thiện và cầu mong sự sống sinh sôi. Do đó, ăn cá chép được xem là không thành kính và làm mất đi ý nghĩa của nghi lễ.

Cá chép đỏ dùng để cúng thường được nuôi công nghiệp. Để giữ cá sống khỏe trong chậu nhỏ tại chợ, người bán có thể sử dụng các chất kích thích hoặc thuốc kháng sinh liều cao. Cá bị nhốt trong túi nilon, chậu nhựa chật hẹp, thiếu oxy và nguồn nước thường không đảm bảo vệ sinh do nước máy chứa clo hoặc nước hồ đục, có nguy cơ tiết ra độc tố hoặc nhiễm khuẩn. Cá chép cúng thường được bày bán ở lề đường, vỉa hè, dễ bám bụi bẩn và khói xe.

Cá chép cúng thường mang ý nghĩa tâm linh, mọi người thường chỉ để thả, không sử dụng để chế biến. Ảnh: Giang Huy

Thực tế, ăn cá chép có nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt là người bị ốm, phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, loại cá chép nhỏ này không ngon, ngọt bằng cá to. Nếu muốn sử dụng, bạn nên mua cá chép thực phẩm loại to, tươi sống tại các cửa hàng uy tín hoặc siêu thị để chế biến.

Khi chế biến, mọi người cần làm sạch, loại bỏ lớp màng nhầy trên da cá và lớp màng đen trong bụng. Tuyệt đối không ăn mật cá để tránh ngộ độc.

PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội