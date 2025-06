Cơ hội việc làm rộng mở khi du học chuyển tiếp năm 2025

Sinh viên đăng ký chương trình chuyển tiếp Global Pathways ở Australia, New Zealand và Canada được đảm bảo cơ hội thực tập, làm việc như nhóm du học toàn phần.

Viện ISB, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) thông báo tiếp tục triển khai chương trình Global Pathways năm học 2025-2026, ưu điểm là lộ trình học linh hoạt, kết nối gần 20 trường ở Australia, New Zealand và Canada. Theo đó, sinh viên có thể học 1-2 năm đầu tại Việt Nam, sau đó chuyển tiếp sang trường đối tác và nhận bằng cử nhân quốc tế, tương tự trường hợp du học toàn phần.

Theo đại diện Viện ISB, nhiều Gen G lo ngại chương trình chuyển tiếp sẽ "lép vế" về cơ hội nghề nghiệp. Thực tế, sinh viên Global Pathways vẫn học đúng chương trình gốc của trường đối tác, nhận bằng cử nhân chính quy, có thư mời nhập học và được quyền tham gia tất cả chính sách hỗ trợ du học sinh (gồm thực tập, làm thêm, visa sau tốt nghiệp).

Cụ thể, Australia cho phép du học sinh ở lại làm việc 2-4 năm sau tốt nghiệp, tùy thành phố và ngành. Ở New Zealand, người trẻ được cấp visa công tác ba năm nếu học tối thiểu hai năm tại trường. Còn Canada, sinh viên có thể xin Post-Graduation Work Permit (PGWP, giấy phép lao động) 1-3 năm.

University of Adelaide (Australia) đang tuyển sinh chương trình Global Pathways 2025. Ảnh: University of Adelaide

Dữ liệu từ StudyAustralia ghi nhận 86% sinh viên bậc đại học tìm được việc sau 4 tháng ra trường. Tỷ lệ này ở hệ sau đại học đến 96%. Hiện hai trường đối tác tại Australia của Global Pathways nằm trong top 10 toàn cầu về chỉ số "khả năng có việc làm sau tốt nghiệp", 9 trường còn lại thuộc top 100, theo QS Graduate Employability Rankings.

Người đại diện ISB khẳng định giá trị bằng cấp của sinh viên Global Pathways không đổi. Ngược lại, lộ trình học tập của họ có lợi về chi phí, tâm lý, kỹ năng nền và tính thích nghi cao. Thay vì du học toàn phần nhiều rủi ro khi còn non kinh nghiệm, một số học sinh, phụ huynh chọn đi đường vòng nhưng đến đích vững vàng hơn.

University of Waikato, đại học top đầu New Zealand, tuyển sinh Global Pathways 2025. Ảnh: University of Waikato

Một trong những sự "bảo chứng" khác về cơ hội việc làm với sinh viên Global Pathways là được học các đại học hàng đầu tại Australia, New Zealand và Canada. Gen Z có thể đăng ký chuyên ngành hấp dẫn, đang có nhu cầu lớn trên thị trường lao động.

Ở Australia, chương trình kết nối nhóm Go8 như University of Queensland, University of Adelaide, University of Western Australia và Monash University - thuộc top 1% toàn cầu. Go8 đào tạo nhiều ngành có tính ứng dụng, nhu cầu tuyển dụng cao như Business Analytics (Phân tích dữ liệu kinh doanh), Cybersecurity (An ninh mạng), Marketing, Logistics, Sustainability (Phát triển bền vững), Truyền thông và quản trị nhân sự.

Tại Canada, Dalhousie University và University of New Brunswick nổi bật với các ngành học sát thực tế như Public Sector Management (Quản lý khu vực công), Managing Data and Information (Quản lý dữ liệu), Leadership and Organizations (Lãnh đạo tổ chức), Financial Planning (Hoạch định tài chính), phù hợp với sinh viên định hướng công tác lĩnh vực công, tổ chức phi chính phủ hoặc khối tài chính - kinh doanh.

Trong khi đó ở New Zealand, University of Waikato và Massey University đào tạo các ngành liên quan Digital Business (Kinh doanh số), Agribusiness (Kinh doanh nông nghiệp), Supply Chain Management (Quản trị chuỗi cung ứng) và Global Communication (Truyền thông toàn cầu). Những ngành trên có khả năng ứng dụng cao tại cả New Zealand, châu Á - Thái Bình Dương, nhất là Việt Nam.

Ngay từ giai đoạn một tại Việt Nam, sinh viên được trang bị kiến thức học thuật nền tảng bằng tiếng Anh và hướng dẫn xác định mục tiêu nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng học đại học, giao tiếp học thuật và kỹ năng mềm.

Global Pathways đặt mục tiêu đào tạo gắn với năng lực nghề nghiệp, giúp người trẻ biết cách xây dựng hồ sơ, chuẩn bị phỏng vấn, tham gia hoạt động ngoại khóa quốc tế và ứng dụng công cụ học tập như sinh viên toàn cầu ngay từ năm đầu.

Bên cạnh đó, các trường đối tác có hệ thống hỗ trợ nghề nghiệp bài bản, thường xuyên tổ chức kết nối doanh nghiệp, hội chợ việc làm lẫn thực tập. Sinh viên Global Pathways học chuyển tiếp vẫn đảm bảo đủ thời gian 1,5-2 năm tham gia hoạt động nghề nghiệp tương tự nhóm học toàn phần.

"Yếu tố trên là nền tảng quan trọng để sinh viên Global Pathways luôn có lợi thế trong mắt nhà tuyển dụng, được săn đón sau tốt nghiệp", người đại diện Viện ISB nói thêm.

Thiên Hà