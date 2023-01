Cơ hội trao đổi với đại diện Đại học Quốc gia Singapore

Học sinh, sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với đại diện Đại học Quốc gia Singapore thông qua nền tảng Zoom, tại hội thảo trực tuyến của Công ty du học Đức Anh.

Theo đó, đại diện Viện khoa học hệ thống của Đại học Quốc gia Singapore (NSU-ISS) sẽ cung cấp thông tin chương trình học, học bổng... bậc thạc sĩ ngành công nghệ thông tin. Sự kiện diễn ra trực tuyến (Webinar ID: 868 0236 6924) vào 15-17h ngày 15/1.

Tại đây, đơn vị giới thiệu chương trình Thạc sĩ chuyên ngành sau: Phân tích hệ thống (Graduate Diploma in Systems Analysis), Công nghệ trong Phân tích Kinh doanh doanh nghiệp (Master of Technology in Enterprise Business Analytics); Công nghệ trong Hệ thống thông minh (Master of Technology in Intelligent Systems) và Công nghệ kỹ thuật phần mềm (Master of Technology in Software Engineering).

Trong đó, chương trình sau đại học về Phân tích hệ thống nhận sinh viên có bất kỳ nền tảng học thuật nào, không chỉ cử nhân công nghệ thông tin. Đồng thời, chương trình này và Công nghệ kỹ thuật phần mềm, Công nghệ trong Hệ thống thông minh không yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm.

Riêng ngành Công nghệ trong Phân tích kinh doanh doanh nghiệp đòi hỏi ứng viên có bằng cử nhân Toán học, Thống kê, Kinh tế lượng, Khoa học Quản lý, Nghiên cứu Hoạt động, Khoa học hoặc Kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc trong ngành.

Sinh viên Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: NUS-ISS

Các ứng viên cần đáp ứng điều kiện sau: tốt nghiệp cử nhân với điểm trung bình GPA đạt từ 70% và IELTS tối thiểu 6.0 (hoặc TOEFL, PTE A tương đương). Hạn cuối nộp hồ sơ là tháng 3, cho kỳ khai giảng tháng 8.

Tổng học phí của khóa học là 56.000 SGD (khoảng 980 triệu đồng). Sinh viên bốn ngành này đều được học lý thuyết trong 7 tháng và thực hành có trả lương trong 5 tháng. Với kinh nghiệm làm việc có được trong thời gian học và mạng lưới quan hệ sẵn có, sinh viên tốt nghiệp có thể tìm được việc làm ngay tại Singapore hoặc trên toàn cầu.

"Hồ sơ xin học được xét theo nguyên tắc nộp sớm - xét sớm đến khi hết chỗ học", đại diện Công ty Đức Anh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tại sự kiện, Công ty Đức Anh giới thiệu một số dịch vụ như tư vấn chọn chương trình học; xin học, học bổng và visa du học; tổ chức thi tiếng Anh PTE A; luyện thi IELTS và PTE A, TOEFL...

Thí sinh cần scan trước hồ sơ và gửi tới duhoc@ducanh.edu.vn. Hồ sơ bao gồm: bằng, bảng điểm đại học, chứng chỉ tiềng Anh (IELTS hoặc TOEFL), hộ chiếu, CV (nếu có), các thành tích học tập và nghiên cứu nếu có.

Thiên Minh