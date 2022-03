600 triệu đồng là toàn bộ số tiền mà anh chị Ngọc Châu (quê Long An) tích cóp được trong 4 năm dành cho kế hoạch mua nhà Sài Gòn. Khoản vốn nhàn rỗi của cặp vợ chồng dự kiến tăng lên một tỷ đồng từ thời điểm cuối năm ngoái, nếu Covid-19 không xảy đến, chặn đứng vài khoản thu nhập làm thêm của anh.

“Biết sao giờ, dịch bệnh diễn biến kéo dài nên thẩm mỹ viện nơi mình làm việc bán thời gian đóng cửa, trường mầm non nơi vợ mình làm việc cũng tạm ngừng hoạt động”, anh Châu nói. Với khoản tích lũy khiêm tốn, cùng thu nhập dao động 30 - 40 triệu đồng một tháng, anh chị cảm thấy dự định mua nhà ngày càng xa vời hơn.

Chung nỗi niềm khó mua nhà do Covid-19 còn có gia đình chị Nguyệt (quê Cà Mau). Sống tại TP HCM gần 10 năm, gia đình chị Nguyệt vẫn phải ở trọ do không đủ tiền mua nhà. “Các con ngày một lớn, chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Trong khi công việc gián đoạn, kinh tế gia đình khó khăn gần hai năm do dịch, nên vợ chồng mình đành trì hoãn kế hoạch có được tổ ấm riêng”, chị Nguyệt tâm sự.