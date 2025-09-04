Cơ hội săn học bổng tại triển lãm du học Ireland 2025

PHC Edu Links tổ chức triển lãm văn hóa và giáo dục Ireland "Discover the Emerald Future", tìm hiểu cơ hội học bổng, việc làm, định cư với chi phí hợp lý.

Đại diện PHC Edu Links (PHC) nhận định, chi phí hợp lý, nhiều học bổng, visa ở lại 1-2 năm cùng cơ hội việc làm và định cư cao đang giúp Ireland trở thành điểm đến mới cho du học sinh Việt Nam. Ireland là quốc gia ở châu Âu, có mức học phí từ 10.000 euro một năm, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp trên 90% và lộ trình định cư rõ ràng.

Theo World Bank, GDP bình quân đầu người năm 2024 của Ireland đạt hơn 107.000 USD, đứng thứ hai toàn cầu. Nước này cũng nằm trong top 5 về năng lực cạnh tranh (IMD 2024) và top 20 quốc gia hạnh phúc nhất (World Happiness Report 2024). Chính phủ đồng thời thúc đẩy kinh tế xanh, dự kiến tạo thêm hàng chục nghìn việc làm đến năm 2030, mở ra cơ hội lớn trong năng lượng tái tạo, công nghệ bền vững, môi trường.

Giáo dục Ireland đồng hành chiến lược này khi nhiều trường mở ngành học mới trong lĩnh vực xanh. Ngoài học bổng chính phủ toàn phần, các trường đại học còn có nhiều gói hỗ trợ từ 25% đến 100% học phí. Chương trình cử nhân tại Ireland 3-4 năm với visa ở lại một năm. Chương trình thạc sĩ một năm với visa ở lại hai năm, giúp sinh viên tiết kiệm thời gian và nhanh chóng hòa nhập thị trường lao động quốc tế. Những lợi thế này đã được chứng minh qua hành trình của hàng nghìn du học sinh Việt tại Ireland.

Điển hình, Đào Gia Minh vừa hoàn thành năm thứ 2 chương trình cử nhân ngành tài chính kế toán 3 năm tại trường National College Ireland, đã nhận được một công việc tại một tập đoàn e-Commerce quốc tế tại Ireland ngay từ khi đang còn học. Gia Minh chia sẻ lý do chính lựa chọn Ireland vì chất lượng giáo dục của Ireland rất tốt, chứng chỉ được công nhận có giá trị, cơ hội làm việc quốc tế cao, đất nước rất yên bình để sống, làm việc và định cư.

Tương tự, Vương Phương Thanh giành học bổng 50% bậc thạc sĩ ngành kiểm toán tại Griffith College, đang làm việc tại KPMG Ireland. Cô thích Ireland vì đây là đất nước nói tiếng Anh, lại có tỷ lệ thuế doanh nghiệp ưu đãi nên có rất nhiều tập đoàn lớn và cơ hội việc làm ở đây.

Để giúp học sinh, phụ huynh tìm hiểu sâu hơn, PHC tổ chức triển lãm văn hóa và giáo dục Ireland 2025. Tại sự kiện, khách tham dự có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện Đại sứ quán Ireland, các trường đại học hàng đầu, tham gia workshop định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm văn hóa Celtic, đồng thời nhận tư vấn cá nhân hóa về học bổng, ngành học và lộ trình định cư.

PHC có 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu về du học Ireland, được nhiều du học sinh gọi là "người bạn đồng hành dài lâu" nhờ sự tận tâm, am hiểu và khả năng định hướng phù hợp cho từng trường hợp.

Theo đại diện PHC, du học không phải cuộc đua trường top mà là hành trình tìm đúng bến đỗ. Với nhiều lợi thế về chi phí, học bổng, cơ hội việc làm và định cư, Ireland đang trở thành lựa chọn cho những bạn trẻ muốn tìm lối đi mới cho tương lai.

