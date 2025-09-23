Cơ hội săn học bổng Mỹ đến 60% cho học sinh Việt

Học sinh có thể tham gia phỏng vấn trực tiếp với gần 30 trường nội trú Mỹ và giành học bổng đến 60% tại "Triển lãm du học THPT nội trú Mỹ 2025" của AMVNX.

Sự kiện diễn ra vào 16h - 20h, thứ Bảy, ngày 27/9 tại Khách sạn Daewoo (360 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội) và Chủ nhật, ngày 28/9 tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM).

Đại diện AMVNX cùng đại diện các trường tại triển lãm năm 2024. Ảnh: AMVNX

Mức hỗ trợ tài chính lên tới hàng chục nghìn USD mỗi năm có thể giảm gánh nặng kinh tế, đồng thời, mở ra cơ hội tiếp cận nền giáo dục hàng đầu thế giới cho học sinh Việt. Do đó, để tăng cơ hội nhận học bổng cho học sinh Việt, AMVNX tổ chức triển lãm du học THPT nội trú Mỹ 2025 với gần 30 trường nội trú đến từ nhiều tiểu bang khác nhau, trong đó có Oregon Episcopal School, The Stony Brook Schools, Indian Springs School, Annie Wright Schools, Wayland Academy, Northfield Mount Hermon....

"Việc gặp gỡ trực tiếp với đại diện tuyển sinh không chỉ mở ra cơ hội nhận học bổng lên đến 60% mà còn giúp phụ huynh và học sinh có cái nhìn rõ ràng hơn về thế mạnh đào tạo, định hướng học tập của từng trường", đại diện đơn vị nhấn mạnh.

Đại diện AMVNX đến thăm trường Riverside Preparatory Academy. Ảnh: AMVNX

Bên cạnh việc kết nối với trường, phụ huynh và học sinh còn có sự đồng hành từ đội ngũ chuyên gia của AMVNX, đơn vị có hơn 16 năm kinh nghiệm trong tư vấn du học Mỹ. Tại triển lãm, đội ngũ này sẽ hỗ trợ tư vấn xây dựng lộ trình hồ sơ, thủ tục visa và chia sẻ kinh nghiệm để gia đình yên tâm hơn trong hành trình du học. Phụ huynh có thể ký hợp đồng ngay tại sự kiện để được miễn 100% phí dịch vụ.

Theo đại diện AMVNX, nhiều học sinh từng tham dự triển lãm đã giành học bổng, chọn được ngôi trường phù hợp, chuẩn bị hành trang vững vàng trước khi bước vào cánh cửa đại học hàng đầu.

Nhật Lệ