Cơ hội săn học bổng du học từ 6 quốc gia

Học sinh, sinh viên có thể gặp đại diện hơn 50 trường từ Anh, Australia, New Zealand, Mỹ, Canada, Singapore, săn học bổng 50%-100% tại Triển lãm du học quốc tế tháng 3 của GSE.

Sự kiện diễn ra lúc 14h30-17h, thứ Bảy ngày 14/3, tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (B7, phường Giảng Võ, Hà Nội); và 14h30-17h, Chủ nhật ngày 15/3, tại khách sạn Rex Sài Gòn (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP HCM).

Chương trình dành cho công dân Việt Nam quan tâm đến bậc phổ thông, Đại học và sau đại học tại các quốc gia trên. Người tham dự có thể tìm hiểu về trường trung học tại Anh, Australia, Mỹ hoặc Canada; các trường đại học hàng đầu thế giới; săn học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ...

Sự kiện tư vấn du học của GSE năm 2025. Ảnh: GSE

Thay vì tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trực tuyến, người tham dự có thể tiếp cận thông tin chính thống và trao đổi trực tiếp với đại diện trường về điều kiện tuyển sinh, học phí và cơ hội học bổng 50%-100% học phí.

Sự kiện chia sẻ về một số chương trình học bổng nổi bật như học bổng 50% - 100% học phí từ Đại học Leeds Beckett, Đại học Nottingham Trent, Đại học Sheffield Hallam, Đại học Essex (Anh); học bổng từ các trường Russell Group như Đại học Bristol, Đại học Leeds, Đại học Queen Mary London (Anh); học bổng chính phủ Anh Chevening và GREAT từ Hội đồng Anh; học bổng từ các trường Group of Eight (Australia); học bổng Manaaki của Chính phủ New Zealand. Những chương trình này góp phần tối ưu chi phí du học và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế.

Học sinh, sinh viên chụp ảnh tại sự kiện của GSE năm 2025. Ảnh: GSE

Tại triển lãm, các cựu du học sinh cũng chia sẻ về môi trường học tập và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, chuyên gia GSE sẽ hướng dẫn miễn phí về quy trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng và hồ sơ du học từ A đến Z. Dựa trên năng lực học tập, mục tiêu cá nhân và điều kiện tài chính của từng gia đình, đội ngũ tư vấn sẽ xây dựng lộ trình du học cá nhân hóa, định hướng ngành nghề phù hợp với xu hướng tuyển dụng giai đoạn 2026-2030.

Ngoài ra, người tham dự được nhận gói quà tặng du học trị giá đến 30 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ luyện thi IELTS, gói Scholarship Mentor (cố vấn học bổng) định hướng săn học bổng, tư vấn visa và tài chính du học, cùng dịch vụ dịch thuật và chỉnh sửa bài luận cá nhân, CV chuyên sâu. Ban tổ chức cũng triển khai nhiều hoạt động tương tác với quà tặng từ các trường và đối tác quốc tế xuyên suốt chương trình. Trong đó, khu vực photobooth check-in được thiết kế riêng, giúp học sinh lưu lại khoảnh khắc đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình du học.

GSE tặng quà cho học sinh, sinh viên và phụ huynh khi tham gia sự kiện. Ảnh: GSE

GSE là đại diện tuyển sinh của hơn 1.000 trường trung học, cao đẳng và đại học tại Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand, Ireland, Hà Lan và Singapore. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, đơn vị cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn lộ trình, chuẩn bị hồ sơ học thuật, visa, luyện phỏng vấn đến hỗ trợ trước khi khởi hành.

Nhật Lệ