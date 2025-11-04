Cơ hội săn học bổng đến 50% từ trường trung học top đầu Anh

Trường Cardiff Sixth Form College (CSFC) trao cơ hội trúng học bổng đến 50% cho học sinh quốc tế xuất sắc dưới 18 tuổi đăng ký chương trình A-Level tinh gọn 18 tháng.

Theo đó, những học sinh đăng ký cho kỳ nhập học tháng 1/2026 có thể nhận học bổng đến 50% cùng nhiều hỗ trợ tài chính khác tại cơ sở Cambridge. Bên cạnh đó, các em còn được ưu đãi học phí đặc biệt, chỉ đóng hai học kỳ, thay vì ba trong năm đầu, giúp tiết kiệm tới 24.000 bảng Anh. Để nhận học bổng, học sinh cần nộp hồ sơ, làm bài kiểm tra đầu vào của trường và phỏng vấn. Capstone, đối tác chính thức của Cardiff Sixth Form College tại Việt Nam, sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình này, từ chuẩn bị hồ sơ đến phỏng vấn.

Học sinh CSFC đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh: CSFC

Trường thiết kế lộ trình A-Level 18 tháng dành cho học sinh có năng lực học tập xuất sắc, muốn rút ngắn lộ trình, song vẫn đảm bảo chất lượng và kết quả tương đương chương trình hai năm. Với cùng tổng số giờ học, chương trình mở rộng thêm hai tuần vào tháng 7 nhằm củng cố kiến thức và duy trì nhịp học liên tục, giúp người học đạt hiệu quả tối đa.

Cardiff Sixth Form College được đánh giá là trường trung học hàng đầu Vương quốc Anh về chất lượng giảng dạy và kết quả đầu ra, theo Telegraph. Trường công bố, 94% học sinh đạt điểm A-A trong kỳ thi A-Level 2025, cao nhất toàn quốc. Từ môi trường học thuật nghiêm túc và định hướng cá nhân hóa, 81% học sinh tại đây trúng tuyển nhiều đại học danh tiếng như Oxford, Cambridge, Yale, Rice, New York và nhiều trường thuộc top 100 thế giới theo QS Ranking, với các chuyên ngành có tính cạnh tranh cao như y học, kỹ thuật, khoa học máy tính, kinh tế và tài chính.

Học sinh CSFC học thực hành tại trường. Ảnh: CSFC

Theo học tại cơ sở Cambridge, học sinh có cơ hội hòa mình vào môi trường học thuật năng động, nơi kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo. Các em được cố vấn 1:1 bởi sinh viên Đại học Cambridge, tham dự các hội thảo chuyên đề, bài giảng mở và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, trung tâm công nghệ, viện nghiên cứu hàng đầu nước Anh.

Trường sẽ định hướng học tập, kỹ năng phỏng vấn, viết luận, luyện thi đại học và tư duy phản biện cho học sinh trong suốt quá trình học. Ngoài học thuật, CSFC khuyến khích người học tham gia hoạt động ngoại khóa đa dạng như tranh biện, Mô phỏng Liên Hiệp Quốc, câu lạc bộ học thuật, thể thao và nghệ thuật, từ đó, có thể phát triển kỹ năng lãnh đạo, sáng tạo, tự tin hội nhập quốc tế.

Phòng ký túc xá của học sinh CSFC. Ảnh: CSFC

Về nơi ở, các em sẽ ở phòng đơn khép kín, khu học tập tiện nghi, nhà ăn và khu sinh hoạt chung giữa trung tâm Cambridge, cách London chỉ 50 phút di chuyển. Môi trường nội trú toàn diện giúp học sinh quốc tế yên tâm học tập, sinh hoạt và phát triển trong điều kiện tốt nhất.

Nhật Lệ