Cơ hội săn học bổng đến 50% từ trường top 2% thế giới

Sự kiện 'Flinders on the Road' giới thiệu Đại học Flinders, trường top 2% thế giới, cùng học bổng đến 50% và cơ hội định cư cho học sinh, sinh viên Việt.

Ngày hội thông tin sẽ diễn ra tại ba thành phố: 9h-12h ngày 29/11 tại Hotel Du Parc (84 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội); 9h-12h ngày 30/11 tại Tòa nhà Đức (33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, TP HCM); và 17h-20h ngày 3/12 tại Khách sạn Sheraton (209 Đường 30/4, phường Ninh Kiều, Cần Thơ).

Tại đây, người tham dự sẽ gặp gỡ trực tiếp Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cùng các giáo sư và giảng viên thuộc nhiều lĩnh vực như Kinh doanh, Luật, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Y, Điều dưỡng, Giáo dục, Tâm lý học, Nhân văn và Nghệ thuật sáng tạo từ Đại học Flinders (Flinders University), có cơ hội nhận vé máy bay tới Australia (có điều kiện).

Học sinh, sinh viên cũng có thể khám phá lộ trình học tập và nghề nghiệp triển vọng, đặc biệt ở các ngành đang được quan tâm như Kinh doanh trong kỷ nguyên AI, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Y khoa, Sức khỏe, Tâm lý. Bên cạnh đó, các bạn được tư vấn 1-1 cùng đội ngũ tuyển sinh quốc tế và có cơ hội nhận kết quả xét tuyển, học bổng đến 50% học phí toàn khóa ngay tại sự kiện.

Khách tham dự còn nhận quà tặng từ Flinders University và được hỗ trợ hồ sơ trực tiếp bởi Đức Anh EduConnect, đơn vị tư vấn du học có hơn 25 năm kinh nghiệm.

Khuôn viên Đại học Flinders.

Thuộc top 2% thế giới dựa trên THE World University Rankings 2020, theo Hiệp hội đại học quốc tế, Flinders University là trường trọng điểm của thành phố Adelaide (Nam Australia). Trường thu hút hàng nghìn sinh viên quốc tế mỗi năm nhờ chất lượng đào tạo, mức phí và chính sách hỗ trợ định cư.

Trường thuộc top 25 toàn cầu về tầm ảnh hưởng theo Times Higher Education Impact Rankings 2025, đồng thời dẫn đầu bang Nam Australia về chất lượng giảng dạy, hỗ trợ sinh viên và mức độ gắn kết học tập theo The Good Universities Guide 2023.

"Flinders là một trong những trường có học phí và chi phí sinh hoạt phải chăng trong khu vực, phù hợp với nhiều nhóm du học sinh. Trường còn cung cấp học bổng giá trị đến 50% học phí toàn khóa", đại diện Đức Anh EduConnect chia sẻ.

Với hơn 500 ngành học ở nhiều bậc đào tạo, Flinders University mang đến lựa chọn đa dạng cho sinh viên theo đuổi mục tiêu cá nhân. Sau tốt nghiệp, sinh viên được ở lại Australia 3-5 năm làm việc và được cộng thêm 5 điểm định cư nhờ vị trí của trường thuộc khu vực Regional, lợi thế lớn cho những ai hướng tới con đường phát triển lâu dài tại Australia.

Là đại diện tuyển sinh của Flinders University tại Việt Nam, Đức Anh EduConnect hỗ trợ toàn diện từ nộp hồ sơ, xin học bổng, visa đến hỗ trợ nhà ở và chuẩn bị trước khi bay. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, đơn vị thống kê đã đạt tỷ lệ 99% học sinh trúng tuyển, 80% nhận học bổng, 98-99% đỗ visa; sau tốt nghiệp, 99% học sinh có việc làm và 70% định cư thành công tại nước ngoài.

