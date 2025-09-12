Cơ hội săn học bổng ASEAN tại triển lãm giáo dục công lập Singapore

Triển lãm là sự kiện duy nhất trong năm do Bộ Giáo dục Singapore (MOE) phối hợp cùng các trường công lập danh tiếng và Du học INEC tổ chức tại Việt Nam.

Tại đây, phụ huynh, học sinh, sinh viên có cơ hội trực tiếp gặp gỡ đại diện MOE, các đại học công lập (autonomous universities), hệ thống trường bách khoa (polytechnics), đồng thời, được tư vấn lộ trình du học Singapore, định hướng tương lai với nguồn thông tin chính thống. Triển lãm diễn ra tại TP HCM (ngày 26/9) và Hà Nội (ngày 28/9).

Triển lãm cũng là nơi để các bạn trẻ tìm hiểu về Học bổng ASEAN bậc đại học, chương trình của Chính phủ Singapore, hướng đến thu hút và giao lưu tài năng Đông Nam Á học tập tại các đại học công lập hàng đầu. Học bổng hỗ trợ 100% học phí suốt bốn năm, trợ cấp sinh hoạt 5.800 SGD/năm, trợ cấp máy tính 1.750 SGD và chỗ ở 3.000 SGD/năm.

Học bổng ASEAN được xét chọn công bằng, mở rộng cho mọi học sinh Đông Nam Á và Việt Nam có thành tích học tập nổi bật, tinh thần trách nhiệm xã hội, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa. "Dù bạn đến từ thành phố lớn hay thị trấn nhỏ, học tại trường công lập, tư thục hay quốc tế, chỉ cần có năng lực và quyết tâm, cơ hội đều rộng mở", đại diện Du học INEC chia sẻ.

Tại triển lãm, phụ huynh và học sinh, sinh viên sẽ được giải đáp chi tiết về quy trình, tiêu chí xét tuyển học bổng ASEAN; định hướng chiến lược xây dựng hồ sơ từ sớm; bí quyết phỏng vấn và cách chuẩn bị tâm thế để tăng cơ hội thành công. Năm 2024, nhiều ứng viên đã nắm bắt cơ hội này tại Triển lãm Giáo dục Công lập Singapore và xuất sắc trở thành tân sinh viên của những trường đại học hàng đầu "đảo quốc sư tử".

Ngoài ra, các trường công lập, trong đó có Đại học Quản lý Singapore (SMU), còn cấp hàng trăm chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính khác, giá trị đến 100% học phí.

Triển lãm Giáo dục Công lập Singapore do INEC tổ chức vào năm 2024. Ảnh: INEC

Song song với học bổng, triển lãm cũng mang đến cơ hội tìm hiểu toàn diện về hệ thống các đại học công lập Singapore. Theo bảng xếp hạng QS 2026, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đứng top 8 toàn cầu; Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) top 12 và Đại học Quản lý Singapore (SMU) trong top 15 đại học chuyên ngành nổi bật nhất.

Các trường khác như Viện Công nghệ Singapore (SIT), Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD), Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS) cũng được QS và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, minh chứng cho năng lực đào tạo, nghiên cứu và sức ảnh hưởng toàn cầu của giáo dục Singapore.

Bên cạnh đó, sinh viên tốt nghiệp từ các trường còn có mức lương khởi điểm ấn tượng, trung bình 4.500 SGD/tháng (khoảng 90 triệu đồng); nhiều ngành có mức lương cao đến 6.000-7.000 SGD/tháng (120-140 triệu đồng), theo khảo sát JAUGES 2024.

Học sinh, sinh viên tư vấn trực tiếp với các trường tại Triển lãm Giáo dục Công lập Singapore. Ảnh: INEC

Bên cạnh nhóm đại học công lập, Singapore còn có hệ thống trường bách khoa, gồm: Nanyang Polytechnic (NYP), Ngee Ann Polytechnic (NP), Republic Polytechnic (RP), Singapore Polytechnic (SP) và Temasek Polytechnic (TP).

Hệ thống xây dựng chương trình dựa trên nhu cầu doanh nghiệp, chú trọng phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tư duy đổi mới và năng lực làm việc sau tốt nghiệp. Trong đó, Temasek Polytechnic hiện đào tạo 36 chương trình Diploma toàn thời gian và 5 chương trình Common Entry trong nhiều lĩnh vực: Khoa học ứng dụng, Kinh doanh, Thiết kế, Kỹ thuật, Khoa học xã hội và Nhân văn, Tin học và Công nghệ thông tin.

Nhiều học sinh, sinh viên chọn học viện bách khoa công lập có bước đệm học tiếp lên đại học tại Singapore hoặc các nước phát triển khác như Australia, Anh, Mỹ, New Zealand...

Phụ huynh, học sinh, sinh viên nghe thông tin từ các trường. Ảnh: INEC

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu du học Singapore, INEC kết nối, đồng hành cùng hệ thống trường công lập Singapore, hỗ trợ học sinh, sinh viên xây dựng hồ sơ, lộ trình học tập, lập chiến lược săn học bổng, định hướng nghề nghiệp theo năng lực và đam mê.

Nhật Lệ