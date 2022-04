Cơ hội 'săn' học bổng 2,6 tỷ đồng từ Đại học Creighton

Đại học Creighton (Mỹ) sẽ trao ba suất học bổng trị giá 2,6 tỷ đồng trong bốn năm học cho sinh viên Việt Nam thông qua đơn vị đại diện tại Việt Nam - AMVNX.

Theo đó, 20h30 ngày 23/4, Tổ chức Giáo dục Mỹ (AMVNX) sẽ tổ chức hội thảo giao lưu cùng đại diện tuyển sinh Đại học Creighton nhằm cung cấp thêm thông tin về chương trình học bổng và Đại học Creighton. Buổi hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, qua ứng dụng Zoom.

Khi tham dự hội thảo, học sinh có thành tích học tập xuất sắc có thể đăng ký phỏng vấn trực tiếp với đại diện tuyển sinh của trường để nhận học bổng đến 2,6 tỷ đồng mỗi suất.

Trần Yến Linh- học sinh AMVNX chinh phục thành công học bổng 2,6 tỷ đồng từ Đại học Creighton. Ảnh: AMVNX

Đại học Creighton tọa lạc tại Omaha, Nebraska - một trong những thành phố an toàn và sạch đẹp nhất nước Mỹ. Trường cũng nổi tiếng với chất lượng giảng dạy trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, luật và điều dưỡng. Trong nhiều năm qua, đơn vị luôn giữ danh hiệu "trường đại học số một vùng trung tây nước Mỹ" do U.S News & Report bình chọn. Đại học Creighton cung cấp hơn 140 chương trình học, bằng cấp và chuyên ngành với 9 phân viện trực thuộc, nằm trên cùng một khuôn viên.

Trường cũng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại bao gồm các phòng học thông minh (smart classrooms), phòng lab, khu ký túc rộng lớn. Sinh viên theo học ngành Y sẽ có cơ hội làm việc thực tế tại Trung tâm y tế ngay tại khuôn viên trường. Đây là một trong những cơ sở lớn nhất của thành phố Omaha với đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Đại học Creighton có thế mạnh đào tạo kinh doanh, luật và điều dưỡng. Ảnh: Đại học Creighton

Đại học Creighton nhấn mạnh đào tạo con người ở các phương diện: học tập, xã hội và tâm linh. Trường nằm trong top ba các trường đại học quốc gia (NU) hàng đầu trong bảng xếp hạng "Các trường đại học tốt nhất" của U.S News & World Report năm 2022. Đây là năm thứ ba liên tiếp Creighton nằm trong danh sách này nhờ cung cấp đa dạng các chuyên ngành đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và có các nghiên cứu đột phá. Trong đó, Heider College of Business - Trường Đại học Kinh doanh trực thuộc Đại học Creighton cũng là một trong số 2% các trường kinh doanh hàng đầu trên thế giới do Hiệp hội AACSB - tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu công nhận.

Bên cạnh đó, Đại học Creighton mang đến cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên. Trường có mối quan hệ thân thiết với hơn 500 công ty Fortune và cộng đồng doanh nghiệp lớn tại Omaha. Mỗi năm, sinh viên của Creighton ghi nhận tổng số hơn một triệu giờ làm việc, tiếp cận với hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập thông qua 800 mối quan hệ đối tác với tổ chức địa phương, quốc gia và quốc tế.

Theo thống kê của trường, trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp, 97% cựu sinh viên được tuyển dụng với mức lương cao hơn trung bình của cả nước. Mức lương khởi điểm cao nhất của cựu sinh viên Creighton lên đến 115.000 USD một năm.

