Cơ hội nhận tư vấn trực tiếp từ hơn 50 trường Mỹ và Canada

Công ty AAE tổ chức triển lãm du học với đại diện tuyển sinh hơn 50 trường, từ bậc trung học đến sau đại học tại Mỹ và Canada, cùng nhiều học bổng đến 100%.

Đại diện tuyển sinh quốc tế của các trường học sẽ trực tiếp giới thiệu về cơ hội học tập, trao đổi thông tin tuyển sinh, hồ sơ, học bổng; giải đáp thắc mắc về du học Mỹ và Canada. Phụ huynh, học sinh, sinh viên có thể đăng ký tham gia miễn phí trước sự kiện.

Triển lãm diễn ra tại ba thành phố lớn theo lịch trình sau:

Thành phố Địa chỉ Thời gian TP HCM Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) 14h30 - 17h30, thứ Bảy ngày 20/9 Hà Nội Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (Quận Hoàn Kiếm cũ) 9h - 12h, Chủ Nhật ngày 21/9 Đà Nẵng Khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 17h - 20h, thứ Ba ngày 23/9

Qua triển lãm, người tham gia có thể chọn ngành và trường phù hợp với đam mê, nguyện vọng, mục tiêu nghề nghiệp dựa trên tư vấn của đại diện các trường. Theo đại diện ban tổ chức, hơn 50 trường học đến từ Mỹ và Canada tại đây có thế mạnh riêng, đào tạo chuyên ngành đa dạng, từ kinh doanh, quản trị đến khoa học tự nhiên, xã hội, nghệ thuật, y học, dược, kiến trúc.

Triển lãm tại TP HCM còn có sự tham gia của ông Ted Osius - nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và ông Cody Titensor - nguyên Phó lãnh sự Mỹ với phần thuyết trình về "Cơ hội và triển vọng du học Mỹ năm 2026" và "Quy trình xin visa du học F1", trực tiếp chia sẻ các thông tin du học Mỹ mới nhất, giải đáp thắc mắc của phụ huynh, học sinh.

"Đây là cơ hội để tìm hiểu về những cơ hội học tập, học bổng, việc làm, định cư tại Mỹ và các bí quyết để chuẩn bị hồ sơ xin visa hiệu quả", đại diện ban tổ chức nhấn mạnh.

Khi hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, nhận thư nhập học I-20, học sinh có thể đạt visa du học F1. Một buổi phỏng vấn có thể kéo dài khoảng 10 phút nhưng mang tính quyết định trong việc học sinh có thể du học Mỹ hay không. Vì vậy, để vượt qua thành công vòng phỏng vấn này, thí sinh cần sự chuẩn bị cẩn thận, tìm hiểu thông tin, rèn luyện các kỹ năng vấn đáp, tự tin thể hiện bản thân trước Lãnh sự quán.

Tại sự kiện, các trường còn cung cấp nhiều suất học bổng trị giá đến 100% cho cá nhân ưu tú. Học sinh Việt Nam có khả năng học tập vượt trội ở các môn khoa học tự nhiên, vốn tiếng Anh xuất sắc có thể được trường học tại Mỹ và Canada đánh giá cao, ưu tiên xét cấp học bổng.

Khi đến triển lãm, học sinh, sinh viên nên mang theo bảng thành tích học tập, chứng chỉ tiếng Anh (IELTS, TOEFL...), điểm thi SAT, chứng nhận hoạt động ngoại khóa nổi bật để trường xét tuyển nhập học, đánh giá năng lực học bổng trực tiếp.

Bên cạnh đó, để nhập học vào các trường tại Mỹ, học sinh phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, hồ sơ và thủ tục bắt buộc. Những trường hợp thiếu sót các giấy tờ cần thiết sẽ gây khó khăn cho việc gửi hồ sơ, thậm chí, không đủ điều kiện nhận I-20. Vì vậy, thí sinh nên nghe hướng dẫn từ tư vấn viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm để chuẩn bị kỹ lưỡng thủ tục hồ sơ liên quan, đảm bảo quá trình nhập học diễn ra thuận lợi.

Ngoài ra, tất cả khách tham dự đều có cơ hội nhận quà tặng vào cửa bao gồm: Cẩm nang du học 2025-26, máy ảnh Instax, tai nghe không dây, sạc dự phòng cùng nhiều voucher khác từ AAE.

