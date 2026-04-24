Cơ hội nhận học bổng trường trung học St. John’s-Kilmarnock

Trường trung học St. John’s-Kilmarnock trao cơ hội trúng học bổng cho học sinh quốc tế với mức 26.700 CAD (khoảng 514 triệu đồng) mỗi năm, được gia hạn trong suốt thời gian học tại trường.

Để nhận học bổng, học sinh cần nộp hồ sơ, làm bài kiểm tra đầu vào của trường và tham gia phỏng vấn.

Thành lập từ năm 1972, St. John’s-Kilmarnock School (SJK) là trường trung học nội trú tại Waterloo, bang Ontario (Canada). Trường có chương trình học mang tính định hướng đại học và tạo môi trường giáo dục gắn kết, hỗ trợ cá nhân hóa để học sinh phát triển.

Bên ngoài trường John’s-Kilmarnock School tại Waterloo, Ontario (Canada). Ảnh: SJK

Theo giới thiệu từ nhà trường, St. John’s-Kilmarnock School đạt chuẩn kiểm định IB World Continuum, nghĩa là học sinh theo học chương trình IB đồng nhất từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông.

Chương trình IB tại đây áp dụng phương pháp học tập dựa trên truy vấn (inquiry-based learning). Thay vì tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, thảo luận và giải quyết vấn đề trong bối cảnh thực tế. Cách tiếp cận này nhằm phát triển tư duy phản biện, khả năng nghiên cứu và kỹ năng học thuật, những yếu tố cần thiết khi chuyển tiếp lên đại học.

Học sinh tham gia lớp học IB với phương pháp học tập dựa trên truy vấn. Ảnh: SJK

Theo đại diện nhà trường, St. John’s-Kilmarnock School duy trì tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học quốc tế. Nhiều thế hệ cựu học sinh đã trúng tuyển vào các trường như University of Toronto, University of British Columbia, McGill University hay University of Waterloo.

Nền tảng IB tại trường cung cấp kỹ năng nghiên cứu và tư duy, giúp học sinh thích nghi tốt với môi trường đại học và mở ra cơ hội sự nghiệp toàn cầu.

Học sinh SJK làm lễ tốt nghiệp. Ảnh: SJK

Ngoài chương trình học, trường còn có hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học sinh. Khu nội trú của St. John’s-Kilmarnock School được thiết kế như một cộng đồng. Học sinh nội trú được bố trí phòng đơn, đồng thời sử dụng các không gian chung như khu học tập, phòng sinh hoạt và khu giải trí. Khuôn viên rộng khoảng 16 hecta với hồ nước và khu rừng nội khu, tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền, đi bộ hoặc thể thao.

Trường duy trì sĩ số trung bình khoảng 17 học sinh mỗi lớp, giúp giáo viên có thể theo sát quá trình học tập của từng cá nhân.

Bên cạnh chương trình học chính khóa, học sinh còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thuộc các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật và học thuật. Một số hoạt động có thể tham gia như bóng rổ, bóng đá, chạy việt dã, dàn nhạc, hợp xướng, câu lạc bộ kịch, Model United Nations và câu lạc bộ tranh biện. Các hoạt động này được nhà trường xem là một phần trong việc phát triển kỹ năng mềm, tinh thần làm việc nhóm và khả năng lãnh đạo.

Học sinh được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Ảnh: SJK

Phụ huynh và học sinh quan tâm đến chương trình học tại St. John’s-Kilmarnock School có thể liên hệ trực tiếp với Capstone Vietnam để được tư vấn lộ trình và quy trình xét học bổng.

Capstone Việt Nam là công ty tư vấn giáo dục quốc tế hoạt động từ năm 2009. Công ty có mạng lưới hơn 800 đối tác toàn cầu, hỗ trợ học sinh Việt Nam xây dựng lộ trình du học, từ việc lựa chọn trường, chuẩn bị hồ sơ, luyện phỏng vấn học bổng đến hoàn tất thủ tục visa.

Yên Chi